Un canadiense está construyendo un muro de queso a lo largo de la frontera de EE. UU y México

Donald Trump tiene un competidor para la construcción de su tan soñado muro a lo largo de la frontera mexicana-estadounidense.

Cosimo Cavallaro, un artista canadiense conocido principalmente por su arte comestible y que vive en Los Ángeles, comenzó a construir un muro de 300 metros, fabricado completamente con bloques de queso de un costo de $ 100 cada uno en Tecate, California, cerca de la frontera con México.

Cavallaro había erigido 30 pies de la pared utilizando 200 bloques sólidos de productos lácteos hasta el martes por la tarde, dijo, y ahora está pidiendo donaciones para comprar más trozos de queso de cotija y hacer el muro en el menor tiempo tiempo posible.

Con ese objetivo Cavallaro ha creado una página GoFundMe para apoyar el proyecto, y está vendiendo camisetas en su sitio web para recaudar fondos, incluyendo uno con una imagen de un rallador de queso “Make America Grate Again” – haciendo un juego de palabras con parte del lema de campaña repetido a menudo de Trump.

Cosimo Cavallaro dice que la pared de ladrillos de queso caducados que ha estado erigiendo bajo el ardiente sol de California “huele a amor y pasión”.

“Primero que todo, es una pared hermosa. Se siente como una pared amorosa, una pared acogedora. Es una pared maloliente. Y es una pared de alegría abrumadora, ¿sabes?” dijo Cavallaro en una entrevista en el programa As It Happens del radiodifusor público CBC.

De Montreal a Los Ángeles

Cavallaro, hijo de inmigrantes italianos, nació y creció en Montreal, luego se mudó a Los Ángeles.

Es conocido principalmente por su arte comestible, que incluye una cama de jamón, una sala salpicada de ketchup y un Cristo de chocolate con leche de tamaño real que provocó protestas de los católicas en Nueva York durante las Pascuas.

Pero él tiene una debilidad real por el queso.

Sus recuerdos se remontan a la infancia con sus abuelos de visita a Montreal desde Italia y que llegaron con un auténtico queso italiano envuelto en una tela en su maleta.

“Esa fue la razón por la que vinieron desde el otro lado del mar, el océano, para traernos este queso que era solo suyo y de nadie más”, dijo.

“Me encanta esta idea de viajes con esta comida. Es hermoso”.

¿Qué tipo de queso se utiliza?

Queso duro mexicano. Estamos comprando el queso a varios fabricantes que almacenan bloques de queso caducados específicamente para este proyecto.

¿Por qué desperdiciar el queso cuando la gente tiene hambre?

Todo el queso que se utilizará en este proyecto está vencido.

RCI con información del National Post- CBC- Charlotteobserver