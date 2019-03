El Estado laico, un debate que divide a los quebequenses

Una ley que respeta la laicidad del Estado, así se titula un proyecto de ley de secularismo presentado por el gobierno de la provincia de Quebec. La prohibición de la utilización de símbolos religiosos en los lugares de trabajo sería el aspecto más polémico de este proyecto.

El gobierno de Quebec ha presentado su tan esperado proyecto de ley sobre el secularismo, que establece las reglas básicas propuestas para garantizar la neutralidad religiosa del estado.

Algunos puntos clave:

El preámbulo del proyecto de ley explica la motivación del gobierno de la Coalición Avenir Québec. La nación quebequense, dice, “tiene sus propias características, una de las cuales es su tradición de derecho civil, distintos valores sociales y una historia específica que la ha llevado a desarrollar un apego particular a la laicidad del estado”.

También afirma que la secularidad debe ser “afirmada de una manera que garantice un equilibrio entre los derechos colectivos de la nación de Quebec y los derechos humanos y las libertades”.

El preámbulo también señala que Quebec “otorga importancia a la igualdad de mujeres y hombres”, una referencia aparente a la preocupación expresada por algunas personas de que el hijab, el velo que visten algunas mujeres musulmanas y el niqab, un velo musulmán, son símbolos de inferioridad femenina.

Es la sección más polémica del proyecto de ley, que, si se hiciera ley, prohibiría a los trabajadores públicos en puestos de autoridad usar símbolos religiosos.

El ministro de inmigración, Simon Jolin-Barrette, dijo que todos los símbolos religiosos, sin importar el tamaño del objeto, estarían prohibidos.

El proyecto de ley incluye una lista completa de las personas afectadas según el cargo que ocupen:

*Cualquier empleado público que lleve un arma, incluyendo: oficiales de policía, agentes de juzgados, guardaespaldas, guardias de prisiones y oficiales de vida silvestre.

*Coronales fiscales, abogados del gobierno y jueces.

*Directores de escuelas, subdirectores y profesores.

El proyecto de ley también detalla las reglas que requerirían que los ciudadanos descubran sus rostros para recibir un servicio público con fines de identificación o seguridad.

*Servicios municipales, por ejemplo, transporte público. Una mujer que se suba a un autobús con un niqab musulmán necesitaría descubrir su rostro para confirmar su identidad y usar una tarjeta de tránsito con descuento, dijo Jolin-Barrette.

*Médicos, dentistas y matronas en instituciones públicas.

*Guarderías subvencionadas.

*Consejos escolares.

¿Una ley necesaria?

Pienso que esta ley no es necesaria. El Estado no tiene su lugar en la vida personal de la gente. El Estado es laico. No tenemos ninguna duda sobre esto. Pero la gente no es laica. Tiene el derecho de practicar una religión y de vivir su fe como lo quiera. Y la fe no debe ser un obstáculo al trabajo ni a la convivencia.