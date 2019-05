Proyecto para anular confinamiento en solitario en Canadá es «insuficiente»

Cuando las condiciones de detención de los presos son motivo de debate en diversas partes del mundo, un proyecto de ley que busca poner fin al confinamiento en soledad en Canadá acaba de ser criticado como ineficaz.

La norma propuesta, identificada como Ley C-83, sostiene que busca terminar con las situaciones en las que un reo puede ser mantenido en encierro en soledad.

No obstante, la senadora independiente Kimberly Pate sostuvo que el proyecto no sólo no soluciona la situación actual, sino que hasta podría llegar a agravarla, por lo que recomendó abandonar la idea.

Pate, que cuenta con una extensa trayectoria en la defensa de las mujeres marginalizadas y encarceladas, opinó que el proyecto sólo implica “un maquillaje” a las condiciones actuales de reclusión y que lejos de aportar herramientas para mejorar la situación actual en las cárceles podría, en realidad, empeorarla.

La propuesta

El ministro federal de Seguridad Pública, Ralph Goodale, presentó en octubre último el proyecto de ley C-83, para poner fin a la práctica de aislar a los presos que representan un riesgo para la seguridad de ellos mismos y para los otros reos.

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de los Comunes y espera tratamiento en el senado, vio la luz luego de las recomendaciones del juez de instrucción del caso de un detenido de 19 años de edad, que en 2007 se suicidó en su celda de aislamiento en un establecimiento penal canadiense.

El caso, que causó gran revuelo, involucró a un preso que decidió poner fin a su vida tras pasar 1000 días aislado, confinado en soledad.

Tras su investigación, en magistrado presentó una serie de más de 100 recomendaciones, entre las que figuraba desterrar las celdas de aislamiento de los establecimientos penitenciarios canadienses.

La senadora Pate aclaró que, según las disposiciones y prácticas vigentes, los internos que son puestos en reclusión en soledad no pueden salir de su celda más que dos horas por día y no cuentan con posibilidades reales de interactuar con los otros detenidos. Tampoco cuentan con un programa de asistencia en salud mental, que les permita limitar o hacer frente a los trastornos que puedan resultar de su situación.

Según las cifras con las que cuenta la Comisión de Presupuesto del Parlamento Canadiense, en la actualidad hay entre 360 y 434 presos en aislamiento y la casi totalidad de ellos son hombres.

Cambio de apariencias

Entre las modificaciones propuestas, el texto dispone que los reos detenidos en soledad puedan abandonar su celda por espacio de 4 horas por día y que al menos la mitad de ese tiempo pueda ser usado para mantener contacto con otros reclusos.

También establece que los reclusos tengan acceso periódico a los servicios de profesionales de la salud y que cuenten con acceso a abogados.

Según Pate, esas modificaciones son insuficientes a la hora de eliminar las condiciones y riesgos que implica la reclusión en aislamiento, en la que numerosos reos, incapaces de soportar la situación, se producen daños físicos graves, infligiéndose heridas que ponen en riesgo su integridad física o incluso su vida, además del daño psíquico y emocional que se les inflige.

La senadora agrega que el proyecto no satisface las promesas expresadas por el ministro Goodle y que, por el contrario, no hace más que alivianar algunas de las disposiciones de la norma actual, borrando incluso los límites vigentes para la imposición del aislamiento o la separación de internos.

En visitas recientes a establecimientos carcelarios, en compañía de algunos de sus colegas, entre los que se contaron integrantes de la Comisión Parlamentaria de Derechos de la Persona, la legisladora pudo constatar en numerosos casos que las celdas de aislamiento han sido reclasificadas como “unidades de intervención estructuradas”, lo que más allá del cambio de nombre implica pocas mejoras reales a las condiciones de alojamiento de los reclusos.

Antecedentes preocupantes

En marzo último, un juez de la provincia canadiense de Ontario ordenó al gobierno federal el pago de 20 millones de dólares de indemnización, por haber puesto a presos con problemas mentales en confinamiento solitario.

Según el tribunal del caso, la decisión del Servicio Correccional Canadiense violó los derechos de los reclusos, al establecer una segregación administrativa de los mismos.

La suma fijada como indemnización deberá destinarse a programas complementarios de salud mental dentro del sistema penal.

Podría empeorar

La senadora Pate fue durante tiempo la directora general de la Asociación Canadiense de Sociedades Elizabeth Fry, una entidad cuya misión es brindar ayuda a mujeres confrontadas con el sistema de justicia penal o que pueden ser objeto de acusaciones criminales o penales.

Ella afirmó que sin límites de tiempo estrictos para el aislamiento o la separación de los reclusos, como lo dispone la ley actual, la nueva legislación hará más fácil poner a alguien en aislamiento, con lo que no sólo no se solucionaría la situación actual, sino que el problema se tornaría aún más grave.

Con información de The Canadian Press.