El sobrepeso se convierte en la segunda causa de cáncer prevenible en Canadá

El estudio es único porque, por primera vez, cuantifica el impacto del estilo de vida y especifica cómo los factores de riesgo evolucionarán con el tiempo. Ya se sabía que el sobrepeso es un factor de riesgo para el cáncer, pero el estudio ayuda a aclarar su efecto.

El sobrepeso se está convirtiendo en la segunda causa de cáncer prevenible en el país después del cigarrillo, advierte la Sociedad Canadiense de Cáncer (CCS, por sus siglas en inglés) al revelar un nuevo estudio.

Para el 2042, el número de casos de cáncer por sobrepeso casi se triplicará de 7200 a 21,000 si los canadienses no cambian su comportamiento.

Estos datos provienen de un estudio financiado por la Sociedad, llamado ComPARe (Riesgo de cáncer atribuible a la población canadiense).

Estamos hablando de cánceres «prevenibles», relacionados con los hábitos de vida, porque para algunas formas de esta enfermedad, los humanos tienen poco o ningún control.

El estudio también revela otro hallazgo: se pueden prevenir hasta cuatro de cada diez casos de cáncer.

Sobrepeso

Actualmente, más de uno de cada dos canadienses adultos tienen sobrepeso, lo que aumenta el riesgo de al menos 13 tipos diferentes de cáncer, incluido el cáncer de mama y el cáncer colorrectal, cáncer de endometrio y cáncer de esófago.

Los tipos de cáncer más fuertemente asociados con el sobrepeso son el adenocarcinoma esofágico y el cáncer de endometrio.

Si más canadienses tuvieran un peso saludable, para el año 2042 se podrían prevenir cerca de 110,600 casos de cáncer, lee el resultado.

El estudio ComPARe es único porque, por primera vez, cuantifica el impacto del estilo de vida y especifica cómo los factores de riesgo evolucionarán con el tiempo, dijo André Beaulieu, portavoz de la Sociedad Canadiense del cáncer.

Combatir la obesidad en Canadá ; Tasas de obesidad y sobrepeso entre adultos canadienses 1978 En 1978-1979, el 49% de los adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso o eran obesos. 2004 En 2004, el 59% de los adultos mayores de 18 años tenía sobrepeso u obesidad. 2017 Hoy en día, el 64% de los adultos mayores de 18 años tienen sobrepeso o son obesos. Fuente : Salud Pública de Canadá

Ya se sabía que el sobrepeso es un factor de riesgo para el cáncer, pero el estudio ayuda a aclarar su efecto.

Los investigadores también evalúan la carga actual y futura de más de 30 tipos de cáncer causados ​​por más de 20 factores de riesgo modificables.

En este momento, las cinco principales causas prevenibles de cáncer son, en orden, fumar, inactividad física, sobrepeso, bajo consumo de frutas y el sol.

En los Estados Unidos, donde la obesidad es más prevalente que aquí, la obesidad será la primera causa prevenible de cáncer, dice Beaulieu.

Obviamente, cuidar su salud a través de la dieta y el ejercicio y no fumar no garantiza que el cáncer no afecte nuestras vidas, advierte. Pero nos permite « poner todas las posibilidades de nuestro lado”.

Además, las personas sanas responden mejor a los tratamientos contra el cáncer, agrega.

Para la Sociedad, esta investigación ayuda a determinar dónde se deben invertir los esfuerzos de prevención del cáncer y la investigación futura.

Ella es muy consciente de que las causas del exceso de peso son complejas e incluyen factores sociales, económicos, fisiológicos, ambientales y políticos. Una sola política no resolverá el problema, dice ella, insistiendo en que se necesitará una estrategia social integral.

El estudio ComPARe, publicado el miércoles en la revista internacional `Preventative Medicine ‘, es una asociación entre la Canadian Cancer Society (CCS) y un equipo pan-canadiense de expertos en epidemiología, en bioestadística en factores de riesgo de cáncer, en prevención del cáncer y en aplicaciones del conocimiento.

La CCS cree que los canadienses deberían preguntar a su médico cuál es el peso correcto para ellos.

RCI con información de La presse canadienne