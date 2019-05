Maurice Desjardins un año después del primer trasplante de rostro en Canadá

LA POSIBILIDAD DEL RECHAZO ESTÁ SIEMPRE LATENTE

Para prevenir el rechazo hay que tomar medicamentos anti rechazo que son muy fuertes que bajan el sistema inmunitario. Debido a eso se corre el riesgo de tener infecciones y de hecho tuvo varias infecciones. Cada vez que tenía una infección había que hospitalizarlo. Cuando estaba hospitalizado no podía hacer sus ejercicios para el rostro. No es fácil. Pero finalmente está en su casa, contento y está muy bien. No tiene dolor, ni infección. Y como no hubo rechazo hemos podido disminuir los medicamentos anti rechazo.