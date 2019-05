Médicos residentes del principal hospital de Haití en huelga desde hace varias semanas

Porque no hay oxígeno en el servicio de cuidados intensivos, ni guantes en quirúrgicos en la emergencia, los médicos internos del Hospital Universitario del Estado de Haití, HUEH, más conocido como el “hospital general”, entraron en huelga desde hace varias semanas.

Los médicos denuncian también la insalubridad del establecimiento y el retraso del pago de 6 meses de salario. Uno de ellos deplora que cuando un paciente llega al hospital, mientras deberían en principio ocuparse de él, ellos tienen que comenzar por entregarle a él o a su familia, la lista del material médico que deben comprar.

El hospital general es frecuentado por las familias de más escasos recursos de Puerto Príncipe y asumir la responsabilidad de comprar todo el material requerido representa para ellas un obstáculo casi insuperable y las clínicas privadas están totalmente fuera de su alcance.

En pleno centro de Puerto Príncipe, los pacientes, tanto hombres como mujeres, se amontonan en salas exiguas, sin ninguna intimidad, sin ningún reparo en cuanto al secreto médico y donde la higiene deja mucho que desear.

Después de 5 años de estudio en medicina, los médicos deberían recibir del Estado un salario mensual de 9.000 gurdes (gourdes), que sería actualmente el equivalente de 100 dólares estadounidenses debido a la fuerte devaluación de la moneda haitiana.

“Somos un servicio de cuidados intensivos, pero mire, no tenemos botellas de oxígeno y no hay monitores. En cualquier momento podemos perder a los pacientes, pero el Estado no hace nada para salvarles la vida”, dice una de las médicas internas.

Por el momento, nada parece haber sido emprendido para solucionar el estado de deterioro del hospital general. En principio se espera la construcción de un nuevo hospital de dos pisos, justo en frente del actual, que tendría una capacidad de más de 530 camas.

La construcción del nuevo hospital comenzó después del temblor de 2010, que destruyó la mitad del hospital actual. Su costo, evaluado en 83 millones de dólares, fue financiado por Estados Unidos, Francia y el Estado haitiano, y hubiera debido ser terminado en 2016.

Los médicos internos hacen la huelga por la población, “porque serían ellos los que debieran reivindicar”, dice uno de ellos, pero el resultado es que la huelga perturba todavía más el precario funcionamiento del HUEH y los médicos huelguistas se ganan el descontento de la gente, que critica la actitud.

El sindicato de los médicos afirma que negociará pronto con el Ministerio de Salud para buscar una solución a esta situación. Recordemos que Haití atraviesa en la actualidad una grave crisis política y económica, con una moneda que se ha devaluado y una elevada inflación.

