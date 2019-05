Paul Nguyen, galardonado activista y cineasta de la ciudad de Toronto

Paul Nguyen es un canadiense de origen vietnamita de segunda generación cuyos padres huyeron de Vietnam y vinieron a Canadá durante la migración de los llamados Boat People, «Refugiados del mar».

En 1985, unos 110 000 vietnamitas habían sido aceptados como refugiados en este país

Se trataba de personas de todas las clases sociales provenientes tanto del campo como de las ciudades. Muchas de ellas no hablaban ni francés ni inglés y no tenían familiares viviendo en Canadá.

Sin embargo, la comunidad vietnamita creó rápidamente su espacio en la sociedad canadiense gracias a su dinamismo y a la riqueza de su cultura y sus tradiciones.

Hoy, la mayoría de los canadienses de origen vietnamita viven en las provincias de Quebec y Ontario.

Es el caso de Paul Nguyen, nacido en Toronto. Su historia personal es muy rica y diversa.

De niño, soñaba con hacer películas, e hizo películas con su mejor amigo que luego distribuyeron en todo su vecindario, en el área de Jane and Finch en Toronto.

Desde sus inicios con ese medio Nguyen se puso como objetivo contar historias de su comunidad de origen, y mostrar la vida y diferencias que se habían creado entre los niños vietnamitas de segunda generación y sus padres.

Como activista se dedicó a mejorar las relaciones entre diferentes comunidades, a promover el entendimiento multicultural en Canadá, así como a conversar públicamente de temas que le preocupaban, la delincuencia juvenil, la violencia de pandillas y los problemas sociales de las comunidades marginadas.

La pasión por la comunicación

En 2004, creó Jane-Finch.com para cambiar, dijo, los estereotipos negativos sobre su comunidad. En poco tiempo, su proyecto de base se convirtió en una historia de éxito nacional.

En 2006, trabajó con el programa televisivo The Fifth Estate del radiodifusor público CBC, Lost in the Struggle, siguiendo las vidas de jóvenes involucrados en pandillas y que obtuvo una nominación a los Premios Géminis.

Desde entonces, Paul Nguyen nunca abandonó los micrófonos, es comentarista en los medios sobre cuestiones de raza, delincuencia y juventud.

Recibió el Premio Paul Yuzyk del multiculturalismo, el Premio William P. Hubbard por las relaciones raciales, el Premio Heritage Toronto, el Premio de la Asociación Canadiense de Medios de Comunicación Étnicos, el Premio del Consejo Nacional de Medios y Prensa Étnicos de Ontario y la Medalla de Ontario por la Buena Ciudadanía.

En 2012, el Primer Ministro y el Gobernador General de Rideau Hall le otorgaron la Medalla de Jubileo de Diamante Elizabeth II por «luchar contra los estereotipos y actuar como modelo y mentor para jóvenes en riesgo».

En 2015 recibió la Medalla de Servicio Meritoria. En 2017, la Medalla Soberana del Gobernador General.

El Gobierno de Canadá lo presenta como una figura histórica notable durante el Mes de la Herencia Asiática.

