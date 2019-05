100en1día: nació en Bogotá, ahora 12 ciudades canadienses (y otras 58 del mundo) lo replicaron

Una idea que nació como una locura de jóvenes se convirtió en un movimiento ciudadano mundial por el cambio social desde las pequeñas acciones.

¿Qué es 100en1día?

100 buenas acciones en 1 día.

El concepto es simple: en un solo día, los ciudadanos de las ciudades participantes deben llevar a cabo colectivamente un mínimo de 100 iniciativas cívicas positivas, inspiradoras o reflexivas para ayudar a crear un mundo mejor.

La versión montrealesa de 100en1día tendrá lugar este sábado 1 de junio y otras 11 ciudades canadienses lo replicarán también .

El movimiento global 100en1 día nació en Bogotá en 2012 y pone la ciudadanía activa en el centro de la transformación social. Los organizadores dicen que participar en esta actividad significa asumir su papel como actor del cambio y actor de una mejor manera de vivir juntos.

Uno de sus fundadores, Diego Cuadros Rojas, está de paso por Montreal para hablar de la iniciativa, sus orígenes y sus objetivos. Conversamos con él y entre las varias cosas que nos dijo, el joven resaltó que lo comenzó entre entre cervezas y bromas, aunque con un fondo de preocupación por el futuro de su ciudad, se hizo cada vez más grande y más sólido y con repercusiones reales.

¿Cuáles son los principios fundadores del movimiendo 100en1?

La idea de base del movimiento 100en1día es que la responsabilidad de un mundo mejor es de todos. Para ver cambios en nuestras ciudades y países, nos dice Diego, no hay que esperar que los gobiernos lo hagan por nosotros. Eso no significa que las autoridades no tengan responsabilidad, pero los pequeños gestos y acciones pueden también contribuir de manera muy importante.

¿Y cómo Canadá se inserta en este movimiento global?

Toronto, Ottawa, London, Hamilton son algunas de las 12 ciudades canadienses que se unieron a la iniciativa 100en1 día.

La edición de 2019 de 100en1día en Montreal es una invitación del Institut du Nouveau Monde (Instituto del Nuevo Mundo) y de la Maison de l’innovation sociale (Casa de la Innovación Social). Según Diego Cuadros Rojas, las acciones ciudadanas y comunitarias son parte del ADN de una ciudad como Montreal. Por eso, es un orgullo que la metrópolis de Quebec haya replicado este proyecto durante 5 años consecutivos.

El entrevistado Diego Cuadros Rojas