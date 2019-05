Trump impondrá desde el 10 junio aranceles aduaneros a productos mexicanos

El presidente estadounidense Donald Trump decidió imponer aranceles aduaneros a México, su socio en el Tratado Estados Unidos-México-Canadá, TMEC (antiguo TLCAN), a partir del 10 de junio próximo sobre todos los productos provenientes de este país, al que acusa de laxismo en el expediente de la inmigración clandestina.

Donald Trump anunció que Estados Unidos impondrá “aranceles aduaneros de 5% sobre todos los productos provenientes de México” y que estos aranceles aumentarán progresivamente mientras que el problema de la inmigración clandestina no sea resuelto.

Las tarifas aduaneras podrían pasar a 10% el primero de julio y aumentar 5 puntos de porcentaje cada mes hasta un límite de 25% en el mes de octubre, si México “no detiene el considerable flujo de extranjeros que pasan por su territorio”, precisa un comunicado de la Casa Blanca. Estados Unidos se reserva el derecho de retirar estas tarifas “a su conveniencia”, agregó Trump.

Este anuncio había sido calificado de “desastroso” por México. “Si se ejecuta esta amenaza sería grave (…) Y si esto debe suceder, nosotros deberíamos reaccionar enérgicamente”, declaró Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte de Relaciones Exteriores y Jefe negociador del TMEC. Aunque lo natural sería “ojo por ojo, buscaremos el diálogo”, agregó Seade.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una carta dirigida al presidente estadounidense dice que le propone “profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra”. AMLO termina su carta diciendo: ¡Nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho!

RCIAFP/Presidencia de la República de México