Conversación sobre cine dominicano con José Rafael Sosa

Se llevó a cabo aquí en Canadá del 28 al 31 de junio en Ottawa-Gatineau y Montreal, la Primera Muestra de Cine Dominicano en Canadá. Esta muestra fue posible gracias a la colaboración de la Embajada de República Dominicana en Canadá, del Ministerio de Turismo dominicano, la Dirección General de Cine (DGCINE) de ese país y la Universidad Nacional Autónoma de México en Canadá (UNAM-Canadá)

ESCUCHE LA ENTREVISTA CON JOSÉ RAFAEL SOSA SOBRE EL CINE DOMINICANO

Como parte de las actividades de la muestra, el jueves 29 de mayo se realizó también un coloquio en la UNAM-Canadá sobre la promoción de la cultura a través del cine, que abordó temáticas como la equidad de género vistas desde el cine y las realidades y retos en la producción de cine en América Latina y Canadá.

Con la delegación dominicana presente para esta primera muestra se encuentra José Rafael Sosa, un periodista dominicano nacido en Puerto Plata con múltiples talentos. José Rafael es también editor, gestor cultural, escritor de literatura de crecimiento y cultura ciudadana, profesor de Origami y facilitador de talleres de temas humanos y comunicación masiva. Además es crítico de cine del diario El Nacional, único diario vespertino de República Dominicana y directivo de la Asociación dominicana de Prensa cinematográfica.

Como se podrán imaginar, cuando Beatriz Bouza, responsable de comunicaciones de la UNAM-Canadá, me ofreció una entrevista telefónica con José Rafael y me informé sobre él gracias a internet, me dije con aprehensión que entrevistar a un personaje como él, que de alguna forma es en sí mismo “una institución”, podía ser una experiencia fantástica como una conversación frustrante. Ya me ha ocurrido.

Él por su parte, mientras hacíamos la prueba de voz y hablando de todo un poco, me preguntó mi “nombre completo” y de donde era. Le dije que de Barranquilla, Colombia, a lo que él respondió que conocía Colombia pero que de Barranquilla solo conocía “el olor de la fama y el prestigio de lo rítmica que es la ciudad”.

Le dije que el atractivo de Barranquilla lo hace sobre todo su gente. Y cuando él agregó que los barranquilleros “cantan hasta sus penas”, yo le dije que no solo eso sino que además “nos comemos las alegrías”. “Es muy relajado conversar contigo, ya todo el susto que tenía se me fue” dijo José Rafael y yo por mi parte, ya ambos muertos de la risa, también me sentí más tranquilo.