Una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo: Primer ministro de Canadá

«Al progreso feminista se lo está atacando. Las mujeres enfrentan la discriminación y la desigualdad a diario, es la norma. Los derechos retroceden y los políticos ceden de manera vergonzosa. Estamos acá porque creemos en un futuro mejor y porque las mujeres se resisten a retroceder».

-Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.

El discurso fue pronunciado en la apertura del Women Deliver, la cumbre que se lleva a cabo en Vancouver donde participan 8.000 líderes, políticos y activistas de más de 160 países de todo el mundo.

Justin Trudeau y expertas en igualdad de género se refirieron entre otros, a la prohibición del aborto en lugares donde ya era legal.

“Hay derechos que se están poniendo en duda, como que una mujer pueda decidir qué hacer con su propio cuerpo».

-Premier Trudeau.

Alaa Murabit es una médica que trabaja con Naciones Unidas. Fue una de las invitadas a pronunciar un discurso: «El poder no te lo quieren dar, hay que tomarlo. No podemos permitir que las mujeres no tengan decisión sobre su cuerpo. No podemos permitir que haya gente que se oponga al aborto. Debemos decirles que no».

Sin ser mencionado pero seguramente estaba en la mente de todos, el tema tiene que ver con Estados Unidos, donde en algunos estados del país se volvió a prohibirse el aborto legal, un derecho que existe desde 1973.

Y la política exterior estadounidense inició ese cambio.

La administración Trump había restablecido una política conocida como la «regla de mordaza global», que prohíbe la financiación de EE. UU a organizaciones no gubernamentales en el extranjero que brindan servicios de aborto.

Poco después de que Estados Unidos adoptara la norma en 2017, el gobierno de Trudeau comprometió $ 650 millones para la salud y los derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial.

A nivel interior, un proyecto de ley adoptado recientemente por la Cámara de Representantes de Alabama, prevé penas de cárcel de entre 10 y 99 años para los médicos que practiquen interrupciones voluntarias de embarazo, salvo en casos emergencia vital para madre o de una “anomalía letal” del feto.

Trudeau, quien se describe a sí mismo como feminista, formó el primer gabinete canadiense de género equilibrado en 2015.

Cuando se dirigió a los presentes el lunes, Trudeau habló sobre el papel de las redes sociales en la difusión de puntos de vista «abominables».

«Los derechos de las mujeres son derechos humanos y esto debe ser en Canadá y en todo el mundo. No podemos quitar el pie del acelerador en este momento. Tenemos que generar una comunidad más inclusiva, tenemos que comprometernos para que el futuro sea más igualitario»., dijo el premier.

CBC-Globe and Mail-Internet

Más información:

#LatinasDeliver: Mujeres latinoamericanas presentes en conferencia Women Deliver 2019 en Vancouver

Médicos que practiquen abortos en Alabama podrían ser condenados a entre 10 y 99 años de cárcel