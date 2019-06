Sí hubo genocidio en Canadá dice experto guatemalteco

“Yo le recomendaría a los políticos leer el libro de James Daschuk que se llama Clearing the Plains o Limpiando las Praderas, léanlo, tómense el tiempo de leer ese libro. No les estoy diciendo que sientan simpatía o nada por los pueblos indígenas. Simplemente que la historia de este país incluye el genocidio. Y si no lo aceptan, pues es una cuestión política de ellos”. Leonzo Barreno, profesor adjunto en la Escuela de Periodismo de la Universidad Regina de Saskatchewan y experto en temas indígenas.