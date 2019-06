Canadá acusado por la ONU de inacción en caso de comunidad indígena contaminada con mercurio

El relator de la ONU sobre derechos humanos y sustancias y residuos peligrosos denunció el jueves la inacción del gobierno canadiense por los efectos de la contaminación por mercurio en una Primera Nación en el norte de Ontario. Según Baskut Tuncak el caso de la comunidad de Grassy Narrows es ‘emblemático’ ya que muestra la tendencia generalizada de inacción de las autoridades.

En su informe preliminar sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racional de los productos y desechos peligrosos, el relator especial presentó sus conclusiones preliminares tras una visita de dos semanas al Canadá durante la cual visitó comunidades indígenas afectadas por sustancias tóxicas.

Según él, la lucha contra la contaminación por mercurio en Grassy Narrows debería haberse iniciado hace 50 años. El caso debería haber sido considerado como `de la más alta prioridad’, añadió Tuncak. También denunció la incapacidad del gobierno para explicar su «inacción».