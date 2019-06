Victoria controvertida de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Canadá

Sebastian Vettel estaba liderando en la vuelta 48 cuando cometió un error en la entrada de la curva 4 y entró con sus cuatro neumáticos en el césped. Mientras intentaba volver a la senda, bloqueó torpemente a Lewis Hamilton, que intentaba adelantarle por la derecha.

El incidente fue analizado por los jueces de carrera, que finalmente decidieron imponerle una sanción de cinco segundos. Vettel cruzó la línea de meta primero, pero Hamilton lo hizo 3.658 segundos después. Como resultado, el británico firmó su quinta victoria de la temporada.

Obviamente, este punto de vista contrastaba con el de Vettel, que no dudó en decir en la radio que `ellos (los comisarios) nos robaron la carrera’.

«¿Qué se suponía que debía hacer?», preguntó Sebastian Vettel en repetidas ocasiones, después de que su carrera hubiera cambiado en una fracción de segundo, allanando el camino para la controvertida victoria de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Fórmula Uno de Canadá el domingo.