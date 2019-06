El mundo desconfía de Internet; los canadienses confían aún menos en Facebook y en Twitter

Una nueva encuesta mundial sugiere que uno de cada cuatro personas en el mundo no confía en Internet. Los encuestados dijeron que su desconfianza es alimentada por el creciente escepticismo sobre los servicios ofrecidos en medios sociales como Facebook y Twitter, los gobiernos y los motores de búsqueda.

La encuesta de opinión abarcó a más de 25.000 usuarios de Internet en 25 países de América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio y la región de Asia y el Pacífico y fue realizada por la firma de sondeos Ipsos en nombre del Centro para la Innovación de la Gobernanza Internacional (CIGI) en Waterloo, Ontario, en colaboración con la Asociación de la Internet Society de los Estados Unidos y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

1. Cuando se trata de alimentar la desconfianza en línea, los medios sociales llegaron en segundo lugar, sólo después de los ciberdelincuentes. El 75% dice que las compañías de medios sociales son responsables de su desconfianza en línea

Los canadienses y los británicos, con un 89%, fueron los más propensos a señalar a los medios sociales como una fuente de desconfianza, seguidas por Nigeria (88%), Estados Unidos (87%) y Australia (83%). Los japoneses (49%), los tunecinos (60%), los hongkoneses (63%) y los coreanos (64%) son los menos propensos a hacerlo.

Mientras que los ciberdelincuentes, citados por el 81%, siguen siendo la principal fuente de desconfianza en Internet, la mayoría en todas las regiones (62% a nivel mundial) indica que la falta de seguridad en Internet también es un factor significativo, en comparación con el 48% en 2018.

2. Más de la mitad de las personas preocupadas por su privacidad en línea dicen que están más preocupadas hoy que hace un año.

Ocho de cada 10 (78%) personas encuestadas se dijeron preocupadas por su privacidad en línea, más de la mitad (53%) están más preocupadas que hace un año, marcando el quinto año consecutivo en el que la mayoría de los encuestados dicen sentirse más preocupados por su privacidad en línea que el año anterior.

Menos de la mitad (48%) cree que su gobierno hace lo suficiente para salvaguardar sus datos e información personal en línea, con los niveles más bajos de confianza en América del Norte (38%) y los países del G-8 (39%).

Los ciudadanos de todo el mundo ven cada vez más a sus propios gobiernos como una amenaza a su privacidad en línea. De hecho, más personas atribuyeron sus preocupaciones sobre la privacidad en línea a los gobiernos nacionales (66%) -la mayoría en casi todas las regiones encuestadas- que a los gobiernos extranjeros (61%).

Mientras que el 73% dijo que deseaba que sus datos e información personal en línea se almacenaran en su propio país, la mayoría en Hong Kong (62%), Indonesia (58%), Egipto (58%), India (57%), Brasil (54%) y México (51%) dijo que deseaba que sus datos e información personal en línea se almacenaran fuera de su país.

3. La mayoría admite haber caído en la trampa de las noticias falsas al menos una vez – citando a Facebook como la fuente principal – y quiere que tanto los gobiernos como las compañías de medios sociales tomen medidas.

El 86% dijo que había caído en la trampa de las noticias falsas al menos una vez, y el 44% dijo que a veces o con frecuencia lo hacía. Sólo el 14% dijo que «nunca» había sido engañado/a por noticias falsas.

Facebook fue la fuente más citada de noticias falsas, con el 77% de los usuarios de Facebook diciendo que habían visto personalmente noticias falsas allí, seguido por el 62% de los usuarios de Twitter y el 74% de los usuarios de medios sociales en general.

El 10% de los usuarios de Twitter dijeron que habían cerrado su cuenta de Twitter el año pasado como resultado directo de noticias falsas, mientras que el 9% de los usuarios de Facebook reportaron haber hecho lo mismo.

Un tercio (35%) señaló a Estados Unidos como el país más responsable del efecto perturbador de las noticias falsas en su país, seguido significativamente por Rusia (12%) y China (9%). En particular, los usuarios de Internet en Canadá (59%), Turquía (59%) y los propios Estados Unidos (57%) fueron los más propensos a decir que Estados Unidos es el principal responsable del efecto perturbador de las noticias falsas en su propio país. Los usuarios en Gran Bretaña (40%) y Polonia (35%) fueron los más propensos a apuntar a Rusia, y los usuarios en Hong Kong (39%), Japón (38%) e India (29%) fueron los más propensos a culpar a China.

4. La desconfianza en Internet está provocando que la gente cambie la forma en que se comporta en línea.

El 49% dice que su desconfianza les ha llevado a revelar menos información personal en línea.

Casi la mitad (49%) de los encuestados dijeron que su desconfianza les había hecho revelar menos información personal en línea, mientras que el 43% reportó tener más cuidado al proteger sus dispositivos y el 39% dijo que estaban usando el Internet de manera más selectiva, entre otras precauciones.

Por el contrario, sólo un pequeño porcentaje de la población ha informado de que utiliza herramientas más sofisticadas, como el uso de más cifrado (19%) o el uso de herramientas técnicas como Tor (The Onion Router) o redes privadas virtuales (VPN), para protegerse a sí mismos en línea.

5. Menos de la mitad de los ciudadanos del mundo expresan al menos cierto grado de confianza en que cualquiera de los algoritmos que utilizan es imparcial, en cualquier contexto.

El 32% expresa al menos cierto grado de confianza en que los algoritmos de los feeds de medios sociales son imparciales.

El informe de la encuesta indica que la creciente desconfianza en Internet ha llevado a los usuarios a revelar menos información en el ciberespacio, utilizar Internet de forma más selectiva y comprar menos en línea.

Estos resultados forman parte de una preocupación generalizada por la desinformación en línea y el uso de los medios sociales para influir en los procesos democráticos, incluidas las elecciones.ç

¿Qué piensa el gobierno de Canadá?

El Gobierno del Canadá ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el comportamiento de los medios de comunicación social, en particular por su papel en el alojamiento de contenidos peligrosos relacionados con el extremismo violento y la explotación infantil.

El ministro canadiense de Seguridad Pública, Ralph Goodale, habló del tema el lunes en Washington con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

«Nosotros y los estadounidenses estamos totalmente de acuerdo en que debemos desarrollar las tecnologías necesarias para eliminar el material ofensivo y, si es posible, evitar que se transmita en primer lugar. Las compañías de medios sociales usan algoritmos sofisticados para manipular y usar la información personal de la gente en sus plataformas.» Ralph Goodale, ministro canadiense de la Seguridad Pública

Estos son los modelos de negocio por los que las empresas obtienen sus beneficios, pero también son las herramientas que atraen a la gente de maneras muy oscuras y peligrosas», dijo Goodale.

