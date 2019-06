¿Sabía usted que en Canadá son posibles los matrimonios eco-responsables?

EL COSTO CUANDO NO SOMOS AMBICIOSOS

Las tarifas asociadas a las ceremonias como tal no son exageradas, que sea civil o religiosa, cuesta entre 250 y 300 dólares. Ya sabíamos que no es eso lo que cuesta más caro. La sala del baile, la decoración y la comida sobrepasan los 10.000 dólares. Y claro, los vestidos de la novia y el novio sobrepasan los 2.500 dólares. Los anillos de compromiso y de matrimonio un poco más de 2.000. Las invitaciones, las tarjetas de agradecimiento más de mil. Sin contar la animación de la fiesta, el fotógrafo y el viaje de luna de miel. Si sumamos todos estos gastos nos acercamos a los 25.000 dólares en promedio y esto es cuando no somos demasiado ambiciosos.