El peligro del turismo y de la ayuda humanitaria en África del Oeste y Centroamérica

En Canadá hay unos 800 organismos de ayuda humanitaria y de cooperación internacional activosl. Todos ellos emplean a más 8.500 profesionales a tiempo completo sin contar las decenas de miles de voluntarios y pasantes que movilizan tanto en el país como en el extranjero.

Estos organismos envían a empleados y trabajadores voluntarios a distintas regiones del mundo. Estas personas, a menudo van a operar en contextos cada vez más complejos, plagados de amenazas que han evolucionado, en particular con la llegada del grupo armado Estado Islámico. Y según expertos, algunos estos organismos no han hecho una puesta al día sobre los riesgos que sus empleados y voluntarios deben enfrentar a diario.

El problema es que, aunque no sean tan numerosos y corrientes, los casos de secuestros y desapariciones de canadienses en algunas zonas del planeta han aumentado. Recientemente fueron liberadas dos jóvenes canadienses de 19 y 20 años que habían sido secuestradas en Ghana.

Y la pregunta que nos puede venir a la mente es si los organismos y personas que operan en ciertos países están lo suficientemente preparados para internarse en las zonas peligrosas.

François Audet, Director del Observatorio Canadiense sobre las Crisis y la Ayuda Humanitaria y profesor en la Escuela de Ciencias de la Gestión de la UQAM, dice que cuando se viaja en zonas como estas existen 3 niveles de responsabilidad. El primero es la responsabilidad individual.

Es decir que si viajamos a África del Oeste a título personal por ejemplo, nosotros mismos somos responsables de nuestras propias decisiones y de los riesgos que tomamos. Y a menudo si estamos solos, tendremos poca información, aparte de los sitios internet de Asuntos Mundiales de Canadá, sobre los riesgos de los viajeros en esa zona.

Es una jurisprudencia que existe y hay grandes organizaciones humanitarias que han sido demandadas por sus empleados y profesionales porque ocurrieron incidentes en el extranjero y no les habían, explicado y hecho comprender los riesgos a los que se exponían. No había un consentimiento claro de parte de ellos porque no estaban al tanto de algunos riesgos, como el secuestro en particular.

Según François Audet, Director del Observatorio Canadiense sobre las Crisis y la Ayuda Humanitaria de la Universidad de Quebec en Montreal, aquí en Canadá, desde hace una década aproximadamente existen 2 grandes zonas identificadas a las que se viaja mucho: Centroamérica, que data de la época de misioneros, hay muchos canadienses, organizaciones y viajeros que van allí. Y la región de África del Oeste.

Son dos zonas que han evolucionado mucho en los últimos 10 o 15 años. Centroamérica es conocida como uno de los lugares más peligrosos del mundo y donde hay más personas que mueren por tiros de fusil que durante la guerra de alta intensidad de Siria. Es un lugar donde hay más transacciones relacionadas a la droga, los carteles, las maras, etc, pero que se extiende también a Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

Ir en es este momento a África del Oeste es completamente irresponsable dice François Audet. Ahora bien. Si el gobierno canadiense emite una advertencia sobre una zona peligrosa y alguien se arriesga a ir igual, esto limita completamente su responsabilidad porque el gobierno hizo su trabajo y no puede impedirles a las personas que se desplacen. Si la advertencia fue emitida, desaconsejando ir a esa zona y las personas van igual, son las personas las que deberán asumir todos los riesgos.

En la actualidad, los occidentales se han convertido en moneda de cambio para grupos rebeldes. Aunque de cierta forma, desde siempre ha habido crímenes cometidos contra los viajeros en general. Cuando viajamos es porque tenemos los medios para hacerlo y representamos a un sistema de valores, un pasaporte, una identidad.

En el caso de África del Oeste, los viajeros occidentales son el blanco de secuestros y otros crímenes porque representan al enemigo y como decíamos pueden servir de moneda de cambio para grupos rebeldes de esas regiones. En América Latina es diferente y los secuestros están más relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico simplemente, dice François Audet, Director del Observatorio Canadiense sobre las Crisis y la Ayuda Humanitaria y profesor en la Escuela de Ciencias de la Gestión de la Universidad de Quebec en Montreal, UQÀM.

Franco Nuovo entrevistó a François Audet