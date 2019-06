Manifestantes exigen derechos universales para los trabajadores migrantes en todo Canadá

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras Domésticas, que fue también el día del padre, las ciudades más grandes de Canadá fueron el escenario de manifestaciones organizadas por diversos grupos de apoyo a los migrantes que pedían la solidaridad de los canadienses.

Según las actuales políticas de inmigración, más de dos tercios de los migrantes que llegan a Canadá cada año -aproximadamente 750.000 personas- no tienen acceso a los servicios básicos debido a los permisos temporales, dice Syed Hussan, coordinador de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio, Migrant Workers Alliance for Change (antes la Coalition for Change).

Su organización, compuesta por varios grupos comunitarios, sindicatos, trabajadores y miembros de la comunidad, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo y luchar por una mejor protección para los cuidadores familiares, los trabajadores agrícolas estacionales y otros trabajadores extranjeros temporales.está pidiendo el estatus de residente permanente y de acceso a los programas de unificación familiar para todos los migrantes y refugiados en el país.

«Hemos creado un sistema de inmigración de dos niveles… todos deben tener el mismo derecho», dijo Hussan.

La situación es particularmente sensible para los migrantes en Ontario

En Ontario, las manifestaciones se tornaron sensibles debido a los cortes a los programas de ayuda legal a los inmigrantes que fueron adoptadas recientemente por el gobierno provincial.

Los recortes ya han recibido numerosas críticas y han sido la causa de diversas manifestaciones en la provincia desde que el gobierno de Ontario recortara el 30% de los fondos para la asistencia letrada en Ontario en abril, lo que equivale a 133 millones de dólares.

La provincia también dijo que la organización ya no podía utilizar los fondos provinciales para casos de refugiados e inmigración.

Los recortes en la asistencia legal atascarán los ya abarrotados tribunales de Ontario, advierten los abogados

Legal Aid Ontario, una institución sin fines de lucro independiente pero financiada con fondos públicos y que rinde cuentas públicamente, para administrar el programa de asistencia legal de la provincia, dejará de aceptar nuevos casos de inmigración y refugiados después de los recortes.

Un portavoz del fiscal general de la provincia respondió a las solicitudes de comentarios diciendo que la provincia «ha hecho un llamamiento al gobierno federal para que apoye a los recién llegados a Canadá y financie adecuadamente los asuntos de asistencia jurídica ante los tribunales federales y los tribunales federales».

Actualmente, Ottawa otorga a Legal Aid Ontario alrededor de $15 millones al año.

Entre las demandas de los manifestantes se cuenta: Un salario mínuimo de $15, todos los derechos laborales y ningún permiso de trabajo específico del empleador o por tiempo limitado.

Acceso total a servicios públicos de calidad, incluyendo atención médica, educación, seguridad de ingresos, cuidado de niños, pensiones y más para todos los residentes.

Estatus de residente permanente y unidad familiar para todos los migrantes y refugiados aquí, y estatus de aterrizaje a la llegada para los que lleguen en el futuro. ¡Sin detenciones, sin deportaciones!

Autodeterminación indígena, justicia de género y el fin del racismo, en particular el racismo contra los negros y la islamofobia.

El fin de las prácticas que obligan a la gente a emigrar, incluyendo el cambio climático, las guerras, la impunidad corporativa, la minería sucia y la explotación económica.

RCI/CBC News/Migrant Workers Alliance for Change