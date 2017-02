Diversidad cultural y radio pública

Las radios públicas tienen el mandato de tratar a la audiencia como a ciudadanos, ofreciéndoles programas que les ayude a entender mejor sus propias comunidades y su mundo, para que de este modo sean más eficaces en su papel de ciudadanos. Mientras la radio privada considera al usuario primero como consumidor de bienes y servicios, la radio pública considera al oyente primero como a ciudadano.

Radio Canadá Internacional vuelve a presentar, ahora mediante la red del Internet, una coproducción realizada junto a Radio Educación de México.

Con el título de Diversidad cultural y futuro de la radio pública, esta coproducción explora el futuro de la radio pública y su papel ante la diversidad cultural.

Mediante dos programas, los periodistas Pita Cortés, de Radio Educación, y Rufo Valencia, de Radio Canadá Internacional, junto al realizador sonoro Ángel Marín les ofrecen los puntos de vista de comunicadores de México, Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, España y Canadá en torno a la radio pública.

Esta coproducción se llevó a cabo en el marco del Segundo Congreso Internacional: Los Medios Públicos de Cara a la Democracia, llevado a cabo en el Museo Antropológico de la ciudad de México, en septiembre de 2005.

También incluimos en anexo una entrevista sobre la diversidad con Luc Simard, director de asuntos públicos en la radio y redactor en jefe de la televisión del radiodifusor público Radio Canadá.

La diversidad en la radio y televisión pública canadiense

Hélène Parent, quien fue hasta julio de 2013 la directora de Radio Canadá Internacional y se mantendrá hasta fines de noviembre como directora de la diversidad al micrófono, anunció que se jubila oficialmente a partir del próximo diciembre.Escuche

Los orígenes de las radios públicas

En los esfuerzos de construcción del sujeto nacional y de afianzamiento del Estado, son los gobiernos de diversos países que encontrarán en la comunicación radiofónica una herramienta de gobierno. Sin embargo, en lugar de ser radios públicas, son radios al servicio de gobierno. En Canadá es la vasta geografía la que empuja al Ottawa a desarrollar la radio pública como instrumento de cohesión nacional.Escuche

Los desafíos de las radios públicas

Para garantizar el cumplimiento del mandato de las radios públicas, se necesitan marcos legales y estructuras de financiamiento que aseguren su futuro. Se necesitan instituciones y periodistas que no sean comprables y sean capaces de exigirle cuentas al poder. La radio pública tiene el papel de participar en el debate continuo de decir quiénes somos y cómo nos definimos.Escuche

Diversidad en la radio pública canadiense

Uno de los efectos de la globalización de la economía en el mundo es una mayor movilidad no sólo de personas entre países, sino también de valores, de prácticas sociales y culturales.

Otro aspecto es la rapidez con la que ha cambiado el panorama mediático en el mundo. No sólo con la cada vez mayor concentración de los medios de comunicación en manos de pocos grupos mediáticos en el sector privado, sino también con los vertiginosos cambios tecnológicos, que han obligado a una redefinición del trabajo periodístico, en comparación por ejemplo a lo que hacía un periodista hace 20 o 30 años atrás.

En Montreal, Luc Simard, director de asuntos públicos en la radio y redactor en jefe de la televisión del radiodifusor público Radio Canadá de los servicios en francés explica que existe una urgencia para integrar la diversidad cultural en el funcionamiento de Radio Canadá ya que de lo contrario se perderá esa audiencia, debido a que no se ve reflejada en la principal red pública de comunicación canadiense.Escuche