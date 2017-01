Les Canadiens pourraient passer jusqu’à 8 mois aux États-Unis sans visas

Les « Snowbirds » canadiens pourraient bientôt passer plus de temps en Floride, en Arizona, à Hawaï ou dans tout autre état américain de leur choix.

Les Canadiens qui se réfugient aux États-Unis pour fuir le froid l’hiver et qu’on nomme donc communément des « Snowbirds » pourraient désormais vivre deux mois de plus aux États-Unis. Pour le moment la loi américaine ne permet pas à un Canadien de séjourner plus de 182 jours consécutifs en Floride.

Projet de loi à l’étude

Un projet de loi américain devant le Congrès permettrait aux Canadiens âgés de 55 ans et plus de passer jusqu’à 240 jours — environ huit mois — aux États-Unis sans devoir obtenir un visa. Ce projet de loi reçoit notamment l’appui du puissant sénateur de l’État de New York, Charles Schumer, qui était récemment l’un des plus importants opposants d’une proposition qui aurait imposé aux automobilistes et camionneurs canadiens des frais de passage aux à la frontière canado-américaine.

Dans un article publié dans le New York Times, un porte-parole du sénateur Schumer donne son appui à la proposition de séjour prolongé visant les Canadiens, en plus d’indiquer qu’il assouplirait certaines dispositions en matière de visas pour les ressortissants de plusieurs autres pays.

Proposition bien accueillie par les Canadiens

L’Association canadienne des « Snowbirds » dit avoir fait campagne en faveur du prolongement de séjour depuis des années. Un précédent projet de loi était mort en comité, mais Evan Rachkovsky, un chercheur de l’organisation des Snowbirds, estime que la nouvelle proposition a de bonnes chances d’être adoptée. La version du projet de loi du Sénat pourrait faire l’objet d’un vote dès cet été.

Même si le projet de loi est adopté, certains obstacles empêcheront toutefois plusieurs Canadiens de passer dans les faits jusqu’à huit mois dans le Sud : dans plusieurs provinces canadiennes, la couverture médicale gratuite et universelle pour les Canadiens séjournant à l’étranger n’excède pas habituellement plus de six à sept mois.

Plage à Hollywood, Floride. La Californie et le Nevada, en dépit de leur éloignement, attirent également un grand nombre de Canadiens. © AFP / Joe Raedle

Contribution importante à l’économie américaine

Les Canadiens représentent un apport important à l’économie américaine, particulièrement dans des États du sud comme la Floride. En 2011, les visiteurs canadiens ont dépensé plus de 16,5 milliards $ aux États-Unis.

Les Canadiens seraient également les plus grands acheteurs étrangers de propriétés immobilières aux États-Unis pour un montant approximatif de 20 milliards $ par exemple en 2012.