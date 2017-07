Les loups canadiens ne feraient pas de mal à un petit chaperon rouge

Beaucoup des gens entretiennent des préjugés à l’égard des loups. Certains en ont peur, d’autres les considèrent comme des prédateurs qui menacent le bétail. Souvent, les gens n’ont pas conscience de l’importance des loups dans la santé des écosystèmes.

À l’origine, le loup était le mammifère le plus répandu sur la planète et au Canada. De nos jours, la répartition de cette espèce menacée a dangereusement chutée notamment aux États-Unis et en Europe. La population mondiale actuelle ne serait plus que de 350 000 individus.

Le Canada un des rares refuges pour les loups

La population de loups au Québec par exemple ne s’élève plus qu’à 7000 individus. C’est bien faible par rapport aux 600 000 caribous, 276 000 cerfs de Virginie, 86 000 orignaux (élan d’Amérique) et 60 000 ours qui peupleraient aussi les forêts et la toundra de la province québécoise.

Dans la région de la Mauricie quelque peu au nord-ouest des villes de Montréal et de Québec, la grandeur type du territoire d’une meute de loups est de 500 à 700 km2.

Nous nous rendons au parc national de la Mauricie , dont la superficie est de 536 km2 et où le loup de l’Est occupe une place importante dans l’écosystème. Il se nourrit de proies comme le cerf de Virginie et l’orignal et aide ainsi à maintenir les populations de ces espèces à des niveaux viables.

Le parc national du Canada de la Mauricie est situé au coeur du Québec, au nord de Trois-Rivières, à mi-chemin entre Montréal et la ville de Québec. © Gouvernement du Canada

Denis Masse est garde-parc, biologiste responsable de la gestion de la faune au parc national de la Mauricie.

