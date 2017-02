Pourquoi la région de l’Alaska n’appartient-elle pas au Canada?

Nous serions aujourd’hui le plus grand pays au monde

Le Canada est le deuxième plus vaste pays au monde après la Russie avec une superficie de presque 10 millions de kilomètres carrés. 40 % de ce territoire soit presque 4 millions de km2 se trouve dans le Grand Nord constitué du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest

Mais pourquoi le Canada ne possède-t-il pas ce territoire et ses richesses. Comme se fait-il que l’Alaska appartienne aujourd’hui aux États-Unis, même si elle en est coupée géographiquement?

Voilà l’excellente Bonne Question de cette semaine que nous pose une de nos internautes canadiennes. La visite cette semaine du premier ministre canadien dans le Grand Nord est la source d’inspirtation de cette question.

En raccourci :

L’achat de l’Alaska est l’acte par lequel l’Empire russe céda ses territoires nord-américains aux États-Unis en 1867 contre le paiement de sept millions de dollars. L’Empire russe était en difficulté financière et craignait de perdre le territoire de l’Alaska sans compensation dans un conflit futur, surtout avec le rival du moment, l’Empire britannique, qui possédait déjà le Canada voisin et dont la puissante Royal Navy pouvait facilement prendre le contrôle de côtes difficiles à défendre pour la Russie. L’empereur Alexandre II décida donc de vendre le territoire aux États-Unis et chargea son ambassadeur, le baron Edouard de Stoeckl d’ouvrir des négociations avec le secrétaire d’État William Seward, dont c’était un proche, au début de mars 1867. – Source Wikipédia –