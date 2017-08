«Les Québécois seraient les pires épargnants canadiens»

Ils sont bons derniers pour épargner au pays, mais ils s’améliorent!

Un sondage Pollara mené pour BMO Groupe financier (Banque de Montréal) précise qu’en 2013, 17 % des Québécois n’ont pas épargné un seul sou. Mais en 2012, le problème était plus prononcé encore alors que 28 % des Québécois n’avaient alors rien mis de côté.

Ce même sondage sur l’épargne des ménages au Canada révèle que les Canadiens ont épargné en moyenne 8764 $ l’an dernier et qu’ils prévoient mettre de côté, en moyenne, 9635 $ en 2014.

Sal Guatieri, économiste principal chez BMO, conclut que les Québécois et les autres Canadiens ont augmenté leur épargne l’an dernier en réaction à la hausse des taux d’intérêt à long terme et parce qu’ils ont un oeil sur la hausse de l’endettement des foyers et dont il a abondamment été question dans les médias.

Le revenu insuffisant pour épargner, les dépenses élevées et la gestion de l’endettement sont les obstacles les plus fréquemment cités à l’atteinte des objectifs d’épargne des Canadiens.

Les meilleurs épargnants canadiens habitent la côte ouest

Le sondage de la BMO, réalisé du 10 au 14 janvier, révèle que les résidents de la province de la Colombie-Britannique sont ceux qui s’attendent à épargner le plus en 2014, soit une somme de 15 117 $, en moyenne. Ceux du Québec sont derniers à ce classement, avec 6179 $.

Les hommes s’attendent en moyenne à épargner 11 228 $ en 2014, tandis que les femmes prévoient épargner en moyenne 7989 $.

Le sondage a été mené en ligne auprès de 1002 Canadiens; sa marge d’erreur est de 3,1 %, 19 fois sur 20.

ÉCOUTEZ NOTRE REPORTAGE

Les Canadiens, petits épargnants, roulent sur l’or et avancent grâce au crédit

Écoutez

Le saviez-vous? L’épargne moyenne d’un Canadien représente moins de 4 % de ses revenus de ménage en 2012 alors que l’épargne au début des années 80 représentait 20 % du revenu d’un ménage.

Au Canada, selon de précédentes enquêtes, 45 % des travailleurs épargnent 5 % ou moins de leur paie nette. Or, les spécialistes en finances personnelles conseillent d’épargner 10 % de la paie nette. © PC / Ryan Remiorz

C’est le moment de l’année pour épargner

La publication de ce sondage Pollara-BMO Groupe financier coïncide avec cette période de l’année ou les grandes banques canadiennes et les firmes d’investissements sollicitent les Canadiens pour qu’ils contribuent à des régimes d’épargne exempts d’impôt.

Cette année, la Banque de Montréal estime que la plus grande portion des mises de côté se feront dans un compte de chèques ou un régime enregistré d’épargne placement (REER), mais plusieurs Canadiens se serviront d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou d’un compte d’épargne à intérêt élevé.

Liens externes

Les Canadiens ont épargné davantage en 2013 – LaPresse

La plupart des Québécois ont réussi à épargner 6000 $ – Journal de Montréal

Régime enregistré d’épargne-études (REEE) – Gouvernement du Canada