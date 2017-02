Quels sont les meilleurs outils de la généalogie québécoise?

Cette semaine à la bonne question nous répondons à une interrogation d’un auditeur originaire de la République démocratique du Congo.

Pierre Phoba veut savoir si les Québécois et les Canadiens sont aussi gourmands que lui de généalogie et quels sont les outils dont ils disposent lorsqu’ils tentent de retrouver leurs ancêtres.

Il s’en suit un échange téléphonique transatlantique et un partage d’informations nord-sud sans égal, pour ne pas dire génial.

Quelques bons outils de recherches généalogiques des Canadiens

Nicolas Sarkozy accueille Hilary Clinton en 2011 © AFP / Thomas Coex

Le saviez-vous?

On apprenait il y a un peu plus d’un an qu’Hillary Clinton a des ancêtres francophones québécois.