Transferts fédéraux en santé : pourquoi ça coince?

Le Transfert canadien en matière de santé (TCS) permet au gouvernement fédéral de venir en aide aux provinces en ce qui concerne l’administration des soins de santé à la population. La péréquation et la formule de financement des territoires permettent de fournir aux provinces les moins nanties des moyens, et cela sans condition, susceptibles de leur permettre de fournir des soins de santé à des niveaux comparables à ceux des autres provinces et à des niveaux d’imposition également comparables. Ces derniers jours, le fédéral et certaines provinces sont loin de s’entendre sur les taux et les sommes à transférer et le premier ministre est resté muet sur cette question, préférant mettre les Canadiens en garde contre la chicane entre différents paliers gouvernementaux.

Le Québec souhaite plus d’argent

Le Québec, qui veut un montant sans condition, souhaite recevoir plus de fonds que ce que le gouvernement fédéral avait prévu dans son enveloppe pour 2017.

Pour l’instant, Ottawa n’a pas officiellement réagi à cette sollicitation. Le premier ministre Justin Trudeau, dans un point de presse, s’est prononcé en faveur du dialogue plutôt que de la division entre les différents ordres de gouvernement.

Franchement, ce que nous avons vu au cours des dernières années, c’est que les Canadiens sont fatigués des gouvernements qui se montrent du doigt et s’accusent l’un l’autre de différents défauts […] Ils veulent que les ordres de gouvernement travaillent ensemble, spécialement sur quelque chose d’aussi important que les soins de santé. Premier ministre du Canada, Justin Trudeau

Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, souhaite une augmentation des transferts de 6 %, non de 3 % et il dénonce le fait pour le fédéral de contraindre la province à dépenser une partie des sommes versées en soins à domicile. © Radio-Canada

Les patients paieront-ils le prix cher de la chicane?

La question se pose, car le ministre de la Santé du Québec Gaétan Barrette a estimé qu’en s’en tenant au taux d’imposition de 3 % décidé par le précédent gouvernement conservateur, ce sont les patients qui vont en prendre un coup.

Je ne comprends pas comment Mme Philpott peut défendre cette position : couper les transferts en santé au moment où les besoins sont en croissance exponentielle… et là, la ministre nous a envoyé une lettre pour nous dire qu’elle va couper encore plus […] Est-ce que les personnes les plus vulnérables dans la société que sont les personnes âgées… est-ce qu’elles existent dans l’équation fédérale? Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette

Il y a quelques jours, la ministre fédérale de la santé, Jane Philpott a annoncé l’intention d’Ottawa de déduire des transferts au Québec la somme totale payée par les patients en soins accessoires. Une annonce qui a coïncidé avec la décision du ministre Barrette de supprimer tous les frais accessoires assurés par le Régime d’assurance maladie au Québec.

M. Barrette a souhaité un dialogue sur les sommes à transférer et a dénoncé l’intention des libéraux fédéraux d’imposer des conditions aux provinces en dédiant une enveloppe uniquement aux soins à domicile.

Le chef du Nouveau Parti démocratique Thomas Mulcair a également dénoncé l’inaction du gouvernement libéral. Il a demandé à sortir de la distraction créée par la question des frais accessoires, des querelles inutiles, et à se concentrer sur l’essentiel, l’augmentation des transferts en santé.

Le problème de fond, c’est que M. Trudeau continue exactement dans la même veine que M. Harper en ce qui concerne les coupures en santé […] Les libéraux n’ont jamais changé, a-t-il affirmé. Une bonne vieille chicane constitutionnelle fait partie de leur ADN, malheureusement. Thomas Mulcair, chef du NPD

Alors que la somme de trois milliards de dollars sur quatre ans pour le financement des soins à domicile annoncée par les libéraux en campagne électorale en 2015 n’a toujours pas été versée, la ministre fédérale de la santé a déclaré vouloir un consensus avec les provinces.

Ce qui est important, c’est que les Canadiens aient les soins de santé dont ils ont besoin chaque jour. On est en discussion avec nos collègues et ministres de la Santé des provinces et des territoires […] les discussions portent sur les soins à domicile, les soins en santé mentale… on discute pour trouver un accord qui va prendre en compte le contexte actuel [du vieillissement de la population] La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott

RCI avec Radio-Canada

