Le refus du sang chez les Témoins de Jéhovah fait une nouvelle victime

Une autre tragédie au Canada liée au refus d’un petit groupe religieux d’accepter que l’un des leurs reçoive une transfusion sanguine vient ébranler l’opinion publique.

Une enquête tente de faire la lumière sur la mort il y a une semaine d’une jeune mère Témoin de Jéhovah à la suite de son accouchement et d’une hémorragie à l’Hôtel-Dieu de Lévis dans la ville de Québec.

Le coroner tente non seulement de déterminer s’il y a eu erreur médicale, mais aussi si Éloïse Dupuis avait exprimé clairement son refus de recevoir une transfusion sanguine, une procédure interdite selon la confession des Témoins de Jéhovah.

Ou, regardez notre vidéo-reportage – Durée : 6:33

Le savez-vous? Pourquoi les Témoins de Jéhovah refusent-ils les transfusions sanguines ? Tant l’Ancien que le Nouveau Testament commandent de s’abstenir de sang (Genèse 9:4 ; Lévitique 17:10 ; Deutéronome 12:23 ; Actes 15:28, 29). De plus, aux yeux de Dieu, le sang représente la vie (Lévitique 17:14). Donc, par obéissance à Dieu et par respect pour lui, qui est à l’origine de toute vie, nous n’absorbons pas de sang.

Une tante défend sa nièce

La tante de la victime, Manon Boyer, affirme que la jeune femme, trop affaiblie, n’était plus en possession de toutes ses facultés et que des membres des Témoins de Jéhovah présents dans sa chambre ont exercé une influence indue.

Madame Boyer a porté plainte au Service de police de la Ville de Lévis pour négligence criminelle.

« J’aimerais savoir si Éloïse a consenti à ne pas avoir de transfusion. Si elle a eu la chance de s’exprimer, si elle a eu l’opportunité de prendre une décision éclairée. C’était le rêve de sa vie d’avoir un enfant, alors je ne pense pas qu’elle se serait laissée mourir. »

Aide-mémoire…

Certains des précédents au Canada de décès de Témoins de Jéhovah pour cause d’insuffisance sanguine

– En 2002, une Albertaine de 17 ans, membre des Témoins de Jéhovah, meurt de la leucémie, car des traitements avaient pu être administrés trop tard.

– En 2006, un Québécois de 26 ans atteint d’une tumeur bénigne à l’intestin refuse toute transfusion sanguine et décède à l’hôpital.

– En 2012, une femme de 55 ans, blessée dans un accident de voiture au Québec meurt au bout de son sang après qu’elle et sa famille aient « expressément » demandé aux médecins de respecter leur choix de ne pas recevoir de sang.

– En 2014, un motocycliste de 45 ans non loin de Montréal est conscient à son arrivée dans un hôpital où il exprime son refus de recevoir une transfusion sanguine en raison de ses croyances religieuses. Il meurt dans les heures suivantes.