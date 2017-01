Montréal, capitale des accros du vélo sous zéro

Montréal accueillera en février la cinquième édition du Winter Cycling Congress, (Congrès vélo d’hiver) signe que la deuxième ville en importance au Canada est véritablement devenue un des hauts-lieu dans le monde du vélo d’hiver.

Il y a 10 ans ce phénomène était marginal pour ne pas dire mal vus notamment des automobilistes. Mais aujourd’hui on estime qu’environ 11 % des cyclistes montréalais qui utilisent le vélo l’été comme moyen de transport continuent de se déplacer sur deux roues pendant l’hiver.

Le phénomène n’est plus non plus exclusif à Montréal. Selon l’association Vélo-Québec, plus de 100 000 Québécois bravent l’hiver au guidon de leur vélo malgré la neige, la noirceur et la glace noire.

Cette pratique de moins en moins “ hors-norme ” pose toutefois de grands défis.

Regardez notre reportage – 5:12



Le saviez-vous?

Une promesse dans l’air du temps!

L’administration du maire de Montréal Denis Coderre promet que les pistes cyclables seront dégagées cet hiver.

À Montréal, il y plus de 648 kilomètres de voies cyclables du 1er avril au 15 décembre. Or cet hiver, le maire promet que 429 km de pistes cyclables seront déneigés.

Il y a environ 15 000 déplacements quotidiens sur les pistes cyclables à Montréal pendant l’hiver. La Ville espère augmenter ce nombre en déneigeant davantage de pistes : « La pratique du cyclisme hivernal est de plus en plus répandue. On a connu une hausse de 40 % depuis l’hiver 2014 », déclarait le mois der nier le conseiller municipal Marc-André Gadoury, responsable du cyclisme pour l’administration de Denis Coderre.

RCI avec les pĥotos de François Démontagne et la contribution de Étienne Leblanc et de Pasquale Harrison-Julien de Radio-Canada

Sur le même thème

Vélo d’hiver – la philosophie – Blogue

Lune d’hiver à vélo – Vélo Québec

Le vélo d’hiver, un plaisir transmis même aux plus petits – Le Devoir

Se préparer pour le vélo d’hiver –Mec.ca

Vélo d’hiver Montréal – Facebook