Compétition Robotique FIRST : des jeunes prêts à se jeter dans l’arène

La compétition internationale de robotique FIRST a été lancée au Québec le 7 janvier. Des milliers de jeunes affutent leurs armes pour représenter la province au championnat mondial

La Compétition Robotique FIRST permet chaque année aux élèves des écoles secondaires de mesurer leurs talents en matière d’ingénierie.

Au Canada plus de 10 000 élèves sont impliqués dans des programmes de robotique First.

Ces élèves et leurs mentors ont pour mission de construire, en six semaines, des robots de jeu pouvant peser jusqu’à 54 kg. Les robots accomplissent des tâches telles que lancer des balles dans des buts, envoyer des disques volants dans des buts, etc.

Robotique First Québec expose les jeunes au travail d’équipe, au respect, à la collaboration et l’entraide © Fusion Jeunesse

Le championnat mondial pour l’édition 2017 aura lieu du 26 au 29 avril, une fois de plus à St. Louis, dans l’État américain du Misouri.

Le volet québécois de la compétition a été lancé le 7 janvier à Montréal, Québec et Plessisville. Quelque 1 500 jeunes de 14 à 18 ans vont rivaliser d’ingéniosité, de stratégie et de créativité dans le cadre de cette compétition internationale.

En tout 3 400 équipes regroupant quelques 80 000 jeunes du monde entier participeront à l’édition 2017 sous le thème « À toute vapeur! »

Sarah Houde, Directrice générale de Fusion Québec nous en dit davantage

Les élèves sont accompagnés par des enseignants et des ingénieurs professionnels lors de la conception de leurs robots © Fusion Jeunesse

FIRST a été fondé en 1989 à Manchester, New Hampshire dans le nord-est des États-Unis par l’inventeur humaniste Dean Kamen. Son objectif était de démontrer aux jeunes que la vie d’ingénieur et de chercheur peut être intéressante et enrichissante. Il voulait aussi les inciter à en faire une carrière.

Même si des équipes canadiennes prennent part à l’événement depuis des années, c’est seulement en 2001 que FIRST Robotics Canada voit le jour en Ontario. Robotique FIRST Québec suivra 9 ans plus tard, en septembre 2010.

