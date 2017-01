L’ère Trump souffle le chaud et le froid sur les entreprises canadiennes

Un grand nombre d’entreprises canadiennes prévoient profiter de la forte croissance postélectorale anticipée aux États-Unis. Mais d’autres appréhendent une nouvelle ère de protectionnisme, à en croire la plus récente Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada.

Le sondage réalisé auprès de cadres supérieurs d’une centaine d’entreprises indique que les perspectives des entreprises canadiennes se sont améliorées après 24 mois d’activité modeste. Les entreprises notent un accroissement de la demande intérieure, de perspectives d’exportation favorables et d’une reprise attendue de l’activité dans le secteur de l’énergie.

Cela dit, la Banque du Canada estime que les opinions des entreprises canadiennes sont plutôt divisées après les élections américaines.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz. © PC / Justin Tang

D’un côté, les entreprises sondées entre mi-novembre et début décembre se sont montrées optimistes face à certaines décisions que pourrait prendre la nouvelle administration Trump. Cet optimisme est notamment fondé sur la perspective d’investissements dans les infrastructures, les dépenses militaires, ainsi que des changements en matière de politiques énergétiques.

Dans l’ensemble, les entreprises s’attendent à une croissance des ventes plus rapide au cours des 12 prochains mois, grâce à la vigueur soutenue du secteur des services, de l’activité liée au marché de l’habitation et du tourisme.

Le protectionnisme demeure l’épée de Damoclès

Dans le même temps, de nombreuses sociétés canadiennes restent préoccupées à propos des perspectives d’exportations. Elles redoutent la possible adoption de mesures protectionnistes par la nouvelle administration américaine.

Les entreprises canadiennes entrevoient l’année 2017 de façon positive, malgré les risques de protectionnisme aux États-Unis

Le sondage précise qu’en raison de cette incertitude, peu d’entreprises ont tenu compte des impacts potentiels des résultats de l’élection américaine dans leurs perspectives de ventes.

Globalement, les répondants estiment que le rythme d’expansion de leurs ventes sera plus rapide au cours des 12 prochains mois, grâce à la vigueur soutenue dans les secteurs des services, des activités liées au logement et au tourisme.

L’enquête de la Banque du Canada a également révélé des intentions d’investissement plus fortes parmi les entreprises pour cette année, en particulier dans le Centre et l’Est du pays.

On s’attend par ailleurs à des embauches plus répandues dans la plupart des secteurs et des régions du Canada en 2017.

Lire aussi

Les petites et moyennes entreprises canadiennes à la conquête du marché international.

Canada-USA: discussions au sommet pour éviter une guerre commerciale