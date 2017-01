L’ostéoarthrose n’épargne pas nos animaux de compagnie!

L’Institut canadien de la santé animale attire l’attention de la population sur l’ostéoarthrose, un mal qui touche aussi les animaux de compagnie , principalement les chats et les chiens.

Des membres de nos familles à part entière

Les animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des familles canadiennes, d’où l’intérêt de prendre leur santé en main. Affirme Colleen McElwain, directrice des programmes à l’Institut canadien de la santé animale.

Colleen McElwain: directrice des programmes à l’institut canadien de la santé animale © Colleen McElwain

L’Institut qui vient de donner des directives sur la prise en charge de l’ostéoarthrose chez les animaux de compagnie insiste sur les signes avant-coureur.

Il y a 7,6 millions de chiens et 4,9 millions de chats recensés comme des animaux de compagnie au Canada. © iStockphoto

Les symptômes intègrent la raideur après des activités intenses, des signes de douleur, plus de sommeil et une démarche pénible chez les animaux touchés.

À ces douleurs dans les articulations affectées, madame McElwain ajoute le fait que les animaux ont tendance à lécher ou à mordiller les zones endolories.

À l’observation des symptômes indiqués, il faut consulter sans tarder le vétérinaire qui saura quelle thérapie appliquer, entre la perte de poids et la prescription de médicaments.

Le chien aura tendance à lécher ou à mordiller les articulations affectées par l’ostéoarthrite © Radio-Canada / Alix Anne Turcotti

L’importance de la prévention

Bien qu’avec l’âge, les animaux peuvent souffrir de l’ostéoarthrose, avoir un programme de santé avec le vétérinaire et surveiller le poids des animaux peuvent permettre efficacement de les mettre à l’abri de cette maladie qui attaque leurs articulations et les affaiblit, a souligné madame McElwain.

En émettant des directives sur les symptômes et la prise en charge de l’ostéoarthrose chez les animaux de compagnie, l’intérêt pour l’Institut canadien de la santé animale est d’éveiller la sensibilité des personnes aux causes de la douleur chez les animaux et les inciter à prendre des initiatives pour y remédier.

En protégeant les animaux de compagnie, en les maintenant en bonne santé, les Canadiens pourront profiter plus longuement des moments de plaisir avec eux, a relevé Colleen McElwain.

90 % des chats âgés de plus de 12 ans souffrent d’ostéoarthrite. La maladie les oblige à marcher plus sur la pointe des pieds, à grimper moins sur des perchoirs et à moins faire leur toilette en raison des raideurs dans leurs articulations. © Radio-Canada

