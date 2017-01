Deux ans de probation pour un jeune candidat au djihad

Un adolescent manitobain, qui avait exprimé le souhait de rejoindre les djihadistes de l’État islamique en Irak et en Syrie, a été condamné lundi à Winnipeg à six mois d’assignation à résidence et à deux années de probation,.

La Couronne réclamait une sentence de 14 mois, suivie de sept mois d’assignation à résidence et une ordonnance de probation. Mais le juge John Combs n’a pas voulu alourdir la peine de prison de l’adolescent de Brandon au Manitoba, qui envisageait de se battre pour l’État islamique en Irak et en Syrie.

L’adolescent qui ne peut être identifié parce qu’il avait 16 ans au moment des infractions, est en détention depuis son arrestation en novembre 2015.

L’adolescent qui devait à l’origine être condamné en novembre 2016 a écopé de six mois d’assignation à résidence et de deux années de probation. Il devra également porter un GPS pendant cette période.

L’adolescent manitobain voulait faire partie de ces centaines d’étrangers se rendent en Irak pour combattre aux côtés du groupe armé État Islamique © Reuters

Un djihadiste peu convaincant

Selon le juge John Combs, chargé du dossier, les plans de l’adolescent étaient irréalistes parce qu’ils impliquaient le transport de « matériel important », alors que le jeune n’avait pas accès à un véhicule et qu’il ne possédait même pas un permis de conduire.

Le juge a également noté un décalage entre les plans et le comportement de l’adolescent. Il a notamment souligné que le garçon avait dû interrompre un voyage tout simplement parce qu’il avait le mal du pays. Une attitude qui ne correspond à celle d’un candidat au Jihad.

Au cours d’une audience tenue en novembre 2016, le procureur de la Couronne, Ian Mahon, avait déclaré au tribunal que la GRC avait retracé un certain nombre de comptes Twitter appartenant à l’adolescent. Même si plusieurs avaient déjà été désactivés, d’autres tweets avaient été mis en ligne entre le 14 mars et le 23 juillet 2015.

Les enquêteurs ont découvert dans l’ordinateur de l’adolescent de la propagande sur l’État islamique en Irak et en Syrie et des communications avec quelqu’un s’identifiant comme un combattant de l’EI.

Les enquêteurs ont aussi trouvé des recherches sur Internet pour l’EI, y compris pour ses drapeaux, des vidéos et des armes, ainsi que de la pornographie juvénile. Le jeune a d’ailleurs reçu une probation pour possession de pornographie juvénile.

En novembre 2015, il a été accusé d’avoir commis un acte criminel sur ordre d’un groupe terroriste ou en association avec celui-ci. Le jeune a plaidé coupable le 12 septembre 2016 dans une cour provinciale de la division de la jeunesse de Winnipeg.

Le juge Combs a tenu compte de certains facteurs pour infliger une peine légère au jeune de Brandon © archives

Remords et repentance

Le garçon a présenté des excuses au tribunal en novembre. «Je voulais dire que je regrette ce que j’ai fait », avait-il déclaré. Avant d’ajouter : « J’aimerais m’excuser auprès de ma famille pour le stress que je lui ai causé … aussi à la Couronne pour avoir utilisé leurs ressources [et] aussi pour avoir fait peur dans la communauté ».

L’adolescent a également avoué qu’au moment de faits, il se cherchait une identité et ne pensait pas aux conséquences de ses actions. Il a également annoncé son retrait de l’Islam.

Le garçon a une fois de plus présenté ses excuses à la cour lundi. Il s’est aussi dit préoccupé par les coûts de la thérapie et de la formation qu’il doit suivre, disant qu’ils représentent un fardeau pour sa famille.

Mais le juge Combs l’a rassuré en disant que les coûts seraient probablement couverts par les services de probation.

Lire aussi

Un Canadien du groupe armé État islamique invite à prendre pour cible des Canadiens

Michael Zehaf-Bibeau voulait punir le Canada pour sa présence en Irak et en Afghanistan

Empêcher la radicalisation de jeunes Canadiens sur les réseaux sociaux