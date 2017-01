Entreprises canadiennes : le modèle d’Hydro-Ottawa pour contrer les effets des départs massifs à la retraite ?

La population canadienne est vieillissante et les effets seront visibles dans les entreprises dans les prochaines années à cause des départs massifs à la retraite. Le pays compte en effet plus de personnes âgées de 55 à 64 ans, qui s’apprêtent à prendre leur retraite, par rapport aux jeunes âgés de 15 à 24 ans, selon Statistiques Canada. Hydro-Canada est de ces entreprises qui décident de prendre des mesures par anticipation, pour contrer les effets néfastes des départs massifs qui se feront bientôt sur le marché du travail.

La retraite pour 40 % des employés d’Hydro-Ottawa dans 10 ans

Troisième en importance parmi les sociétés qui offrent les services de distribution de l’électricité en Ontario, Hydro-Ottawa est préoccupée par les conséquences de l’hémorragie à laquelle elle sera bientôt confrontée avec le départ à la retraite de près de la moitié de son personnel au cours des prochaines années.

C’est pourquoi cette entreprise est engagée dans un vaste programme de planification et de préparation de la relève qui continuera à offrir des services de qualité à ses milliers de clients résidentiels et commerciaux.

L’entreprise qui peut s’enorgueillir de figurer parmi les meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes, ce pour la quatrième année consécutive, fait savoir que sa priorité est actuellement à l’embauche et à la formation des jeunes, ceux-là qui constitueront la prochaine génération de son équipe.

Qu’ils travaillent sur le terrain ou dans nos bureaux, nous sommes ravis de leur offrir des possibilités et des programmes variés qui les encouragent à apporter une précieuse contribution à l’entreprise et à la collectivité dès le début de leur carrière.

– Bryce Conrad, président et chef de la direction d’Hydro Ottawa

Hydro Ottawa représente un employeur attrayant pour les jeunes de moins de 30 ans – qui représentent 16 % de son effectif, comparativement à 13 % en 2012. © Radio-Canada

Miser sur des programmes d’apprentissage

Les universités et les écoles professionnelles sont la pépinière où Hydro-Ottawa puise la majorité des jeunes qui sont embauchés.

En 2015 et en 2016 par exemple, 62 et 55 étudiants respectivement en emploi d’été ou en stage ont été embauchés, ce qui représente près de 10 % de l’effectif de la compagnie.

En partenariat avec certains collèges à l’instar du collège algonquin, Hydro-Ottawa a mis en place des programmes de formation depuis près de 13 ans.

Ces formations qui mènent à des diplômes pour les jeunes ont permis de mettre sur le marché plusieurs monteurs de lignes électriques, entre autres travailleurs qualifiés.

L’entreprise a aussi mis sur pied un conseil de la jeunesse pour mieux répondre aux préoccupations des jeunes et assurer leur épanouissement professionnel.

Elle invite les jeunes femmes à prendre leur place en son sein, en participant à la formation.

Hydro Ottawa invite les femmes à se lancer dans la carrière d’électricienne © Radio-Canada

Le défi des entreprises canadiennes : combler le vide des départs massifs à la retraite

Alors que les baby-boomers s’apprêtent à quitter le marché de l’emploi, les entreprises canadiennes pourraient tirer des leçons du modèle d’Hydro-Ottawa qui, en misant sur les jeunes, facilite également un transfert des connaissances à travers la formation, afin qu’ils soient mieux outillés pour répondre efficacement aux besoins.

Une étude du Conference Board du Canada a permis de constater que plusieurs entreprises seront surprises par les effets des départs à la retraite pour la simple raison qu’elles ne se sont pas préparées pour y faire face.

Elles sont certes conscientes du problème, mais elles ne font pas ce qu’il faut pour y remédier.

L’Étude démontre que le problème se pose déjà dans certaines structures qui cherchent désespérément des personnes ayant des compétences requises pour occuper des fonctions, notamment dans le domaine de la construction, du tourisme, de l’alimentation et des mines, entre autres.

Alors que peu d’entreprises sont suffisamment outillées pour mieux gérer le vieillissement de leurs mains-d’œuvre, l’étude préconise qu’elles prennent rapidement conscience de la situation et qu’elles optent immédiatement pour une planification stratégique.

C’est ce qui leur permettra d’éviter la baisse de la productivité et des revenus auxquels les départs massifs à la retraite les exposent.

Les baby-boomers, soit les canadiens nés entre 1946 et 1965, sont à la porte de la retraite et les entreprises doivent envisager des solutions pour leur remplacement © iStock

À lire aussi

Le vieillissement de la main-d’oeuvre : les employeurs sont-ils prêts?

Pour la première fois, le Canada compte plus d’aînés que d’enfants