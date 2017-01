Entreprises canadiennes : pas de place pour les travailleurs nonchalants?

La nonchalance, le commérage au bureau et le manque de minutie peuvent conduire à votre perte lorsque vous êtes employés dans une entreprise. Accountemps met en garde contre ces comportements qui peuvent apparaître comme des détails anodins, pourtant leurs conséquences sont souvent ruineuses pour notre carrière.

Ces comportements qui contrarient les patrons canadiens

Plus de 2 patrons sur 5, soit 41 % des 270 patrons d’entreprises interrogés dans le cadre du sondage d’Accountemps, ont dit leur déception en face des employés qui manquent de minutie au travail.

Comme l’a relevé Natacha Tougas, directrice régionale chez Robert Half, la firme dont dépend Accountemps, manquer de minutie c’est négliger les détails qui comptent dans la réalisation d’une tâche, c’est ne pas prendre le temps qu’il faut pour faire le tour d’une question et aller en profondeur dans la démarche de résolution, en bref, c’est être imprévoyant, paresseux, oublieux , distrait et indolent.

À propos de distraction, le sondage révèle que les patrons sont surtout déçus quand ils voient leurs employés délaisser leurs tâches au profit des commérages, de toutes sortes de bavardages inutiles et autres jeux de pouvoir au bureau. Ils ont été près de 27 % à décrier de tels comportements.

Les patrons ont également été nombreux à dénoncer l’attitude des employés qui ne respectent pas les échéances, qui sont tout le temps en retard et qui s’approprient les idées qui ne leur appartiennent pas.

Les commérages peuvent avoir un effet désastreux en entreprise. © IS / iStockphoto

Ne pas avoir le souci du détail et être nonchalant irrite la majorité des patrons © IS / iStock

Comment rentrer dans les bonnes grâces des patrons?

Le sondage d’Accountemps aboutit à la formulation de quelques stratégies que les travailleurs doivent adopter pour gagner la confiance de leurs employeurs et l’estime de leurs collègues.

Résumant ces stratégies, Natacha Tougas met l’accent sur l’organisation. Autrement, planifier ses tâches peut permettre d’éviter la distraction, la déconcentration et les erreurs embarrassantes qui peuvent surgir lorsque l’employé effectue plusieurs travaux en même temps, ou lorsqu’il navigue sur Internet ou consulte son téléphone tout en travaillant.

Natacha Tougas, directrice régionale chez Robert Half © Natacha Tougas

Dans le cas de gros projets complexes, diviser ses tâches peut être une stratégie gagnante. Le travailleur arrive ainsi à mieux les gérer, à éviter des erreurs et à se sentir moins submergé, affirme madame Tougas.

En ce qui concerne la complexité des mandats, elle suggère de toujours prendre le temps de bien les comprendre en discutant avec les gestionnaires des attentes et des objectifs à atteindre, ce qui évite tout quiproquo et permet de relever les multiples défis qui peuvent se présenter.

L’employé qui sait aussi écouter son corps et se poser des limites en cas de nécessité, est celui qui prend régulièrement de courtes pauses pour souffler. Ne pas rester figer devant un ordinateur à longueur de journée lui permet de travailler avec efficacité, la pause étant utile non seulement pour la détente, mais aussi pour renouveler le regard que l’employé pourra poser sur son propre travail dans le but de l’améliorer.

