Justin Trudeau s’expliquera devant le commissaire à l’éthique sur ses vacances aux côtés du riche prince Aga Khan

Le premier ministre canadien s’est dit impatient, mardi, de répondre aux éventuelles questions de la commissaire à l’éthique sur ses vacances des Fêtes, passées sur une île des Caraïbes appartenant au riche prince Aga Khan.

Le prince Karim Aga Khan IV est le chef spirituel héréditaire de quelque 15 millions de musulmans ismaéliens, et un philanthrope reconnu à travers le monde et au Canada où il est très actif.

Le premier ministre et sa famille ont passé ses vacances dans une retraite privée du richissime chef spirituel sur l’île de Bells Cay, aux Bahamas et plusieurs médias canadiens et opposants politiques questionnent ce choix.

Le candidat à la direction du Parti conservateur Andrew Scheer a demandé à la commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mary Dawson, de se pencher là-dessus. Le député veut savoir si Mme Dawson juge approprié pour un premier ministre d’accepter ainsi l’hospitalité d’un homme dont la fondation reçoit des contributions du gouvernement.

Le premier ministre s’est-il placé en conflit d’intérêts?

Le cabinet du premier ministre a d’abord précisé il y a quelques jours que M. Trudeau et sa famille avaient pris un avion du gouvernement pour se rendre à Nassau, mais qu’ils rembourseraient les coûts des vols aller-retour.

Pour des motifs de sécurité, le premier ministre du Canada doit nécessairement prendre l’appareil du gouvernement pour tous ses déplacements en avion, qu’ils soient officiels ou privés.

La Fondation Aga Khan a reçu des dizaines de millions de dollars du gouvernement canadien pour divers projets de développement international dans le monde.

Il se justifie devant les journalistes

En conférence de presse à Ottawa mardi, à l’issue d’un remaniement ministériel, M. Trudeau a été interrogé pour la première fois publiquement sur cette affaire qui a fait surface la semaine dernière dans les médias. Le premier ministre a qualifié ce séjour aux Bahamas de «vacances familiales» avec «un vieil ami de la famille», et s’est dit impatient d’en discuter avec la commissaire Dawson.

«L’Aga Khan est un vieil ami de la famille. Il a été porteur aux funérailles de mon père, il me connaît depuis que je suis tout petit, et il s’agissait de nos vacances en famille», a-t-il expliqué aux journalistes. «Pour ce qui concerne la commissaire aux conflits d’intérêts, la commissaire à l’éthique, je suis impatient de répondre à toutes les questions qu’elle pourrait me poser.»

Ce n’est pas la première histoire de présumée impropriété

Peu avant Noël, le premier ministre avait essuyé de nombreuses critiques suite à la publication d’une nouvelle révélant que de riches hommes d’affaires chinois avaient déboursé 1500 $ pour rencontrer le premier ministre canadien Justin Trudeau en mai dernier lors de soupers-bénéfices politiques.

Selon les informations révélées par le Globe and Mail, l’un d’eux attendait alors qu’un organisme fédéral approuve la création d’une banque à charte, approbation qui est finalement venue quelques semaines plus tard.

Le saviez-vous?

Le musée Aga Khan est un musée des arts et de la culture islamiques situé à Toronto au Canada

– Il met à l’honneur des collections de l’art islamique et son héritage et qui expose des œuvres provenant de la collection privée d’Aga Khan, de l’Institut des études ismaéliennes à Londres et du Prince et de la Princesse Sadruddin Aga Khan.

– En 2007, la destruction du siège social moderniste des chaussures Bata pour construire ce musée Aga Khan a créé une controverse.

– Le 28 mai 2010, le premier ministre canadien Stephen Harper et Aga Khan avait assisté ensemble à la cérémonie d’ouverture du musée.

