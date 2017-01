Professionnels canadiens : plus d’argent en poche l’année prochaine?

Les perspectives salariales s’annoncent bonnes pour les professionnels canadiens l’année prochaine. Ils connaîtront une augmentation salariale de 3,1 %. Ce sont les guides salariaux 2017 récemment publiés par l’organisme de recrutement spécialisé, Robert Half, qui révèlent cette tendance à la hausse des salaires dans les professions de plus en en spécialisées.

Un avenir annoncé tout en lumière pour les métiers spécialisés

Robert Half publie un rapport sur les salaires depuis près de 57 ans, sur la base de données recueillies auprès de recruteurs spécialisés de ses bureaux au Canada.

Les guides salariaux 2017 sont une compilation de données sur les salaires de départ moyens en ce qui concerne différents postes de responsabilités en technologies de l’information, comptabilité, finances et services financiers.

Il ressort de ces guides que ceux des travailleurs qui présentent un profil de qualification professionnelle axé sur la finance, la comptabilité et les technologies verront un vent de fraîcheur souffler dans leurs métiers. La hausse des salaires dans ces métiers sera parmi les plus importantes au pays.

Les entreprises continuent à rechercher des employés possédant des compétences de plus en plus spécialisées, surtout dans les domaines des finances et de la technologie, et cette demande favorise la hausse des salaires. Les professionnels possédant une expertise dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de la conformité, des mégadonnées et de la sécurité des réseaux sont particulièrement recherchés. La mise sur pied d’une équipe possédant des forces dans ces domaines nécessite une stratégie d’embauche offrant des programmes de rémunération attrayants et flexibles et une approche souple qui fait en sorte que les candidats ne perdent pas leur intérêt en raison d’un long processus d’embauche.

– Greg Scileppi, président canadien des activités internationales de dotation en personnel chez Robert Half.

Les métiers des technologies seront toujours plus en demande et les salaires de plus en plus élevés © Myriam Fimbry

Les professionnels des technologies de l’information au sommet

L’évolution technologique que connaît le monde ces dernières années avec l’entrée en scène de différents types de logiciels, d’applications mobiles et autres systèmes de sécurisation des réseaux informatiques, place les technologies de l’information et de la communication au cœur des préoccupations des entreprises.

Le guide salarial 2017 de Robert Half présente des données salariales pour plus de 75 postes dans les technologies de l’information et souligne les tendances actuelles de l’embauche. Il met ainsi en exergue le fait que les entreprises recherchent des travailleurs présentant une spécialisation de pointe dans ces domaines pour effectuer différentes mises à niveau et réaliser des projets de traitement de mégadonnées.

Étant donné l’insuffisance actuelle de la main-d’œuvre hautement qualifiée dans ces métiers, les hausses salariales pour l’année prochaine seront les plus importantes. Le guide salarial fait état d’une augmentation de 3, 2 % et il prédit des augmentations encore plus importantes dans certains métiers en demande, comme ceux de scientifiques de données, d’ingénieurs spécialisés en mégadonnées et d’ingénieurs de la sécurité des réseaux.

Les professionnels du domaine de la fiscalité, de la comptabilité et de la conformité seront plus en demande et les programmes de rémunération plus attrayants © iStock

Toujours plus d’argent pour les analystes fiscaux et d’affaires

Le guide salarial qui offre également un survol des tendances en gestion, offre la possibilité aux entreprises de déterminer le montant des salaires pour plus 175 postes en comptabilité et en finances, ce qui leur permet d’adapter les échelles salariales aux moyennes des plus grandes villes du Canada..

Le guide souligne le fait que les salaires d’entrée pour les professionnels en finance et comptabilité grimperont de 3.1 %, soit le deuxième rang après le secteur des technologies.

Il révèle qu’une place de plus en plus importante sera accordée aux analystes financiers et d’affaires, aux contrôleurs et aux administrateurs fiscaux.

