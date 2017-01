La commissaire à l’éthique interpellée par le voyage en hélicoptère du premier ministre dans les Bahamas

La commissaire à l’éthique du Canada, Mary Dawson, vient d’instiguer une enquête sur les vacances familiales du premier ministre canadien Justin Trudeau sur l’île privée du richissime homme d’affaires et leader religieux Aga Khan aux Bahamas durant la période des fêtes du Nouvel An.

Dans une lettre envoyée au critique conservateur à l’éthique, Blain Calkins, lettre qui est estampillée « Confidentiel » et obtenu par CBC, la commissaire déclare que le voyage du premier ministre libéral répond aux critères de la tenue d’une enquête officielle.

Le fait que l’Aga Khan ait fourni le transport par hélicoptère – ce que la loi canadienne interdit explicitement – à partir de Nassau, la capitale des Bahamas, a eu pour conséquences d’enflammer l’opposition.

La semaine dernière, le député conservateur Blain Calkins avait écrit à la commissaire Dawson pour signaler ce qui semblait être à ses yeux des violations possibles de la Loi sur les conflits d’intérêts liés à l’utilisation par le premier ministre d’un hélicoptère privé du philanthrope milliardaire et son acceptation de l’hospitalité d’un « ami » dont la fondation reçoit des millions de dollars de subvention gouvernement fédéral canadien.

Aide-mémoire… Trudeau et sa famille sont restés chez l’Aga Khan aux Bahamas, pour des vacances en famille après Noël. Le premier ministre a confirmé publiquement la semaine dernière qu’ils ont été emmenés par l’hélicoptère privé sur l’île de l’Aga Khan soit l’île Bell Cays : « Il me connaît depuis que je suis tout petit », avait fait valoir le premier ministre.

Le premier ministre se dit prêt à répondre à toutes les questions

« Nous allons avoir toutes sortes de conversations avec elle ( la commissaire Dawson), j’en suis sûr, dans les prochains jours et tout cela sera réglé ».

« Je pense qu’il est important de pouvoir faire preuve d’ouverture, de transparence et c’est ce que les gens attendent du gouvernement. »

Le saviez-vous?

L’Aga Khan est un prince musulman né à Genève en 1936 et qui est connu autant pour sa richesse que pour ses activités de philanthropie.

Le nom Aga Khan vient du turc ağa qui signifie « homme éminent, frère aîné » et de l’iranien hān qui signifie « khan, prince ».

Les ismaéliens nizarites considèrent que l’Aga Khan est un descendant du prophète Mahomet, une croyance qui leur a souvent valu d’être persécutés, notamment par les musulmans sunnites. Leur communauté compte quelque 15 millions de fidèles répartis dans plusieurs pays comme le Pakistan, l’Inde, la Syrie, l’Iran et le Tadjikistan.

On estime que le Canada compte 100 000 ismaéliens nizarites, une information difficilement vérifiable, puisque Statistique Canada ne différencie pas les différentes branches de l’islam dans son recensement.

Plusieurs d’entre eux sont arrivés au pays à partir de 1972, lorsque le gouvernement canadien a accueilli des milliers de musulmans ismaéliens expulsés d’Ouganda, ou dont les biens avaient été saisis au Kenya et en Tanzanie. Source : Radio-Canada