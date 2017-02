L’écart de salaire entre les hommes et les femmes existe-t-il encore vraiment?

Question Tam-Tam Écoute de la semaine 13 fev 2017

Saviez-vous que les femmes cadres supérieures ne gagnent au Québec que 65 % du salaire des hommes? Dans certaines professions, les Canadiennes ne gagnent que 75 % du salaire des hommes. Or, Justin Trudeau et Donald Trump ont annoncé cette semaine la création d’un Conseil canado-américain sur l’avancement des femmes d’affaires et entrepreneures pour augmenter leurs chances de percer et d'influencer le cours des affaires dans nos deux pays. Mais si c'était à vous d'agir… Comment vous y prendriez-vous pour mettre fin à l’inégalité des salaires entre hommes et femmes dont on parle souvent dans les médias que ce soit ici au Canada ou ailleurs dans le monde?

Posted by Radio Canada International on Wednesday, February 15, 2017