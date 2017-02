Réfugiée au Canada à cause de son orientation sexuelle

Assetou a 21 ans et la vie devant elle…au Canada! Car si elle était restée dans son pays, le Mali, elle serait sûrement morte à l’heure actuelle.

Assetou est le nom d’emprunt qu’elle nous a demandé d’utiliser pour des raisons de sécurité.

La jeune femme est arrivée au pays il y a presque six mois, fuyant la persécution. Son crime : être lesbienne.

Les premiers jours à Montréal ont été difficiles. Assetou ne connaissait personne, n’avait pas ou peu d’argent ni autres ressources et ne savait pas comment s’intégrer à la société.

Le hasard lui a facilité l’existence en mettant sur son chemin des gens avisés qui ont su la guider vers le bon endroit.

Conver-Station FM

Cet endroit c’est le Centre Social d’Aide aux Immigrants (CSAI) dont le mandat est d’aider à l’installation des réfugiés pris en charge par l’État, d’accompagner les réfugiés parrainés par le secteur privé ainsi que les nouveaux arrivants.

Entre autres activités du CSAI le Conver-Station FM. Supervisé par le Conseil Canadien pour les Réfugiés (CCR), ce projet veut permettre à de nouveaux arrivants, âgés de 16 à 24 ans, de témoigner et d’échanger avec des pairs.

Des jeunes de 16 à 24 ans, de différentes nationalités, discutent des problématiques liées à l’intégration des réfugiés et des nouveaux arrivants au Québec. © Centre Social d’Aide aux Immigrants (CSAI)

Hicham Khanafer est chargé de ce projet. Son rôle : aider quatre jeunes réfugiés à raconter leur histoire de vie dans les médias et les réseaux sociaux.

Une première rencontre a eu lieu début février entre ces jeunes et une quarantaine d’autres jeunes immigrants pour discuter des enjeux liés à l’installation dans la société d’accueil.

Hicham Khanafer et Assetou sont aussi passés par Radio Canada International :

Le Conver-Station FM se poursuivra début mars, dans le cadre d’une discussion entre Assetou, réfugiée du Mali, les 2 réfugiés originaires de Syrie et celui originaire du Congo, le groupe de jeunes immigrants ainsi qu’une trentaine de citoyennes et citoyens de divers milieux et plusieurs acteurs du monde communautaire, politique et international (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés).

Ce sera l’occasion pour Assetou et les autres réfugiés de parler des obstacles qu’ils ont rencontrés une fois arrivés au Canada et de leurs recommandations pour que l’expérience des prochains arrivants soit positive.

Déjà, elle nous en fait part :

La troisième et dernière étape de Conver-Station FM mènera Assetou et les trois autres réfugiés à Winnipeg au Manitoba fin avril pour participer à YAG (Youth Action Gathering) un événement pan-canadien pendant lequel les jeunes partageront leur expérience avec les membres de tous les réseaux jeunesse du Conseil canadien pour les réfugiés.

À lire également:

Quand l’homosexualité est un crime

Un homosexuel syrien trouve refuge au Canada pour échapper à la persécution

Davantage de demandeurs d’asile LGBT à Edmonton