La dissidente politique d’origine iranienne menacée d’expulsion du Canada a été arrêtée

Roghayeh Azizi Mirmahaleh, dissidente politique d’origine iranienne, est menacée d’expulsion dans son pays d’origine et elle doit être déportée par l’Agence des services frontaliers du Canada le 28 février 2017. Craignant qu’elle prenne la fuite pour échapper à cette déportation, elle a été arrêtée et envoyée au Centre de détention de Laval.

Des menaces de mort dans son pays d’origine

Amir Khadir, député de Québec solidaire d’origine iranienne, relève que « le Canada va avoir la torture et le sang sur les mains » s’il met à exécution sa décision de renvoyer la dissidente en Iran.

Stéphanie Valois, l’avocate de Mme Roghayeh Azizi Mirmahaleh, a confié à Radio-Canada qu’il est documenté que la militante des droits de l’homme risque la mort et toutes sortes de tortures dans ce pays où elle a déjà subi des traitements inhumains par le passé.

Parlant des circonstances de son arrestation par l’Agence des services frontaliers du Canada, Me Valois a relevé que c’était à l’occasion d’une visite de routine à la demande de l’agence fédérale pour examiner les procédures relatives à sa déportation.

Amir Khadir avec Roghayeh Azizi et sa fille, Sahar Bahrami Photo : Radio-Canada/René Saint-Louis

Une procédure de sursis en attente

Ce n’est pas la première fois qu’une situation de ce genre avec des citoyennes ayant la double nationalité canadienne et iranienne se présente.

Il y a eu des précédents avec les cas de deux femmes qui avaient été arrêtées en Iran, incarcérées et torturées à mort pour l’une, il y a près de 25 ans. Âgée de 54 ans, Zahra Kazemi, une Canadienne née en Iran, a été incarcérée après avoir pris des photos de manifestations devant une prison de Téhéran. Après 77 heures d’interrogatoire, elle a été conduite d’urgence à l’hôpital, où elle est morte deux semaines plus tard.

L’autre, la professeure d’université Homa Hoodfar, qui a la double nationalité canadienne et iranienne, a récemment croupi pendant 4 mois dans la prison d’Evin en Iran, avant d’être libérée et ramenée au Canada à la suite d’une bataille diplomatique importante, avec la coopération de l’Oman, de l’Italie et de la Suisse, en l’absence d’une représentation diplomatique du Canada en Iran.

Dans le cas de Roghayeh Azizi Mirmahaleh, la dame de 60 ans n’a aucun statut légal au Canada, n’étant ni citoyenne ni résidente permanente.

Elle est venue au Canada à l’invitation de sa fille qui est étudiante au doctorat à l’Université de Sherbrooke, et qui n’a que le statut d’étudiante étrangère, en attendant la fin de ses études pour déposer une demande de résidente permanente.

Avec le flux actuel de migrants qui entrent de manière chaotique sur le territoire canadien et qui sollicitent, dans la plupart de cas avec succès, le statut de réfugié, Stéphanie Valois estime qu’il serait totalement aberrant, ou injuste que sa cliente ne bénéficie pas de cette même protection, alors qu’il est documenté que sa vie est en danger dans son pays d’origine.

Amir Khadir a sollicité l’intervention du ministre de la Sécurité publique du Canada, Ralph Goodale, afin qu’il accorde un sursis à la déportation. Il a également fait appel au ministre de l’Immigration du Canada, Ahmed D. Hussen, pour qu’il accorde la protection à Mme Azizi, dont le mari a été exécuté par le régime iranien. Elle a aussi été emprisonnée pendant trois ans avant son arrivée au Canada il y a cinq ans.

Le régime reprochait à Roghayeh Azizi Mirmahaleh et à son époux leur proximité avec le mouvement dénommé Mujahedin-e Khalq (MEK) qui était soupçonné de soutenir le terrorisme.

