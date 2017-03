Aide internationale: Le Canada priorise la santé des femmes

En cette Journée internationale des femmes, le gouvernement canadien a annoncé qu’il allait accordé 650 millions de dollars pour la santé reproductive des femmes dans le monde.

Cette annonce a été faite plus tôt aujourd’hui à Ottawa par le ministre du Canada, Justin Trudeau, et la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau.

Nos ambitions ne peuvent être limitées par nos frontières. Des femmes de partout dans le monde comptent sur l’aide de pays comme le nôtre pour montrer la voie. Justin Trudeau

Ces sommes seront utilisées dans des projets d’éducation sexuelle et d’aide à la planification familiale par exemple pour des services de contraception. On financera aussi des programmes de lutte contre la violence sexuelle, les mariages forcés et la mutilation génitale.

À travers le monde, des millions de femmes et de filles portent toujours le fardeau de la pauvreté ou se voient refuser l’éducation dont elles ont besoin pour s’épanouir ou sont victimes de violences simplement parce qu’elles sont des femmes. Le premier ministre du Canada.

Cette annonce arrive à point nommé alors que le président américain, Donald Trump, adoptait une nouvelle politique en refusant de financer des organismes qui offrent ou font la promotion de l’avortement dans les pays en développement.

Marie-Claude Bibeau, ministre canadienne du Développement international, en visite en Haïti en novembre 2016. © PC / Paul Chiasson

Pour la ministre Bibeau, les droits des femmes sont sans frontières:

Encore aujourd’hui, 225 millions de femmes et d’adolescentes n’ont pas accès à la contraception », a déploré Mme Bibeau. « C’est pourquoi notre gouvernement choisit une approche féministe en matière de coopération internationale, pour lutter contre les pratiques et les lois discriminatoires qui ciblent les femmes et les filles. Le renforcement socio-économique des femmes profite à tout le monde.

Ces 650 millions de dollars sur trois ans sont des sommes additionnelles qui accompagnent les 3,5 milliards de dollars que le Canada a déjà alloué pour la santé des mères, des nouveaux-nés et des enfants entre 2015 et 2020.

RCI avec Radio-Canada et La Presse Canadienne