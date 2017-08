Canada 2017 – Raconte ton histoire : l’invitation est lancée pour créer un album souvenir des Canadiens

Qu’est-ce qu’être canadien? Voilà la question. Lundi, CBC/Radio-Canada a rendu public un espace numérique pour que les Canadiens puissent partager leurs histoires et leurs souvenirs personnels qui témoignent de leur expérience de vie au pays, à ce moment-ci de notre histoire. Le diffuseur public choisira ensuite de publier les histoires les plus captivantes pour les inclure dans l’album souvenir en ligne tout le long de l’année. À la fin de l’année, pour les Fêtes, le public pourra se procurer une version imprimée de l’album souvenir bilingue CANADA 2017 – RACONTE TON HISTOIRE dans les librairies. Ceux qui le désirent pourront également télécharger gratuitement une version numérique.

« Les Canadiens ont des histoires extraordinaires à raconter; ils ont une façon bien à eux et stimulante de voir les choses, a déclaré Hubert T. Lacroix, président-directeur général de CBC/Radio-Canada. Nous espérons que ce projet inspirera les Canadiens d’un bout à l’autre du pays à partager leurs expériences et leurs idées, à apprendre les uns des autres et à s’investir dans leur communauté. »