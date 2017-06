Sept enfants et une école de pâtisserie plus tard : l’histoire de Mimi Sambou

Marie-Émilie «Mimi» Sambou ne manque pas d’énergie. Chaque matin, elle donne des cours de pâtisserie à des jeunes à Le goût du palais chez Mimi, l’école qu’elle a fondée en 2014. Ensuite, elle reste dans la cuisine pour préparer les gâteries qu’on lui commande et lorsqu’elle arrive à la maison, une autre mission, tout aussi prenante et passionnante et qui va peut-être vous surprendre, occupe ses soirées…

Voici son histoire :

Pour fonder son école, Mimi a bénéficié de l’appui de l’ACEM (Association communautaire d’emprunt de Montréal) qui travaille dans le lancement et financement des petites entreprises. L’ACEM veut que l’accès à des moyens de financement soient démocratisés et ce, «avec la participation de nos investisseurs et des emprunteurs afin de créer une société inclusive et prospère».

Ces photos ont été tirées de la page Facebook de l’école Le goût du palais chez Mimi