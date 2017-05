La majorité des Canadiens mange bien, mais l’insécurité alimentaire touche toujours une partie de la population

Selon le premier Bilan comparatif de l’alimentation au Canada 2016 : Rendement des provinces a été préparé par l’Observatoire canadien de l’alimentation du Conference Board du Canada, qui évalue le rendement des systèmes alimentaires et des secteurs de l’alimentation des provinces, sur le plan de la sécurité alimentaire des ménages, la Saskatchewan, l’Alberta, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador obtiennent la note globale de « A ».

Le document conclut que la plupart des Canadiens sont en état de sécurité alimentaire et ont peu de difficultés à se procurer des aliments à des prix abordables. Toutefois, environ quatre millions de Canadiens vivent en état d’insécurité alimentaire. Ce problème touche tout particulièrement les familles monoparentales, les Autochtones et les ménages à faible revenu.

« La majorité des Canadiens, en tant qu’habitants d’un pays développé, ont à leur disposition des aliments sûrs, nutritifs, abordables et accessibles à tous, produits selon des méthodes durables d’un point de vue environnemental », affirme Jean-Charles Le Vallée, directeur associé du Centre pour l’alimentation du Conference Board du Canada. « Le bilan comparatif de l’alimentation met en évidence les secteurs où les provinces font un bon travail, mais, surtout, il fait ressortir les secteurs qui nécessitent des améliorations. »

C’est en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan qu’on trouve la plus grande proportion de familles monoparentales dont les enfants vivent dans un état d’insécurité alimentaire modérée à grave, tandis que l’insécurité alimentaire des enfants est la plus forte à l’Île-du-Prince-Édouard. C’est dans cette province aussi que les denrées coûtent le plus cher. Près de 10 % de la population s’est plainte de ne pas pouvoir s’offrir des repas équilibrés ou de manquer de nourriture, n’ayant pas l’argent nécessaire pour s’en acheter davantage. Le bilan révèle également que les ménages de la Colombie-Britannique et de l’Ontario sont les plus vulnérables aux crises alimentaires, et que c’est au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador qu’on a le plus recours aux banques alimentaires.

Une bénévole travaille dans une banque d’aliments. Le nombre de personnes ayant recours à une banque alimentaire au Canada a considérablement augmenté dans les dernières 5 années. © CBC

Le document présente des données et des analyses pour cinq catégories :

la prospérité de l’industrie;

la saine alimentation;

la salubrité alimentaire;

la sécurité alimentaire des ménages;

la durabilité environnementale.

La Colombie-Britannique et le Québec arrivent en tête du classement des provinces dans la catégorie de la saine alimentation, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador se classe bonne dernière. En effet, cette province reçoit un « D » pour la majorité des indicateurs utilisés pour évaluer les maladies chroniques et les problèmes de santé liés à l’alimentation. Elle affiche le plus haut taux de diabète de type 2, d’obésité et d’hypertension diagnostiquée et de prévalence de maladies gastro-intestinales. Beaucoup de Canadiens dans l’ensemble des provinces consomment plus de calories et de sodium que nécessaire et pas assez de fruits et légumes, de poisson et de fruits de mer. Par conséquent, la plupart des provinces obtiennent un « D » à ces quatre indicateurs.

Fait positif, par contre : l’alimentation des Canadiens de toutes les provinces contient moins ou à peine plus que la limite de l’apport énergétique quotidien recommandé provenant de sucres ajoutés et de gras saturés.