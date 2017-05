Pow wows canadiens, flûtes andines et tribus musicales du monde : la nouvelle production d’AKAWUI

AKAWUI RIQUELME

Depuis son enfance, AKAWUI a à cœur la responsabilité sociale. De nombreux voyages dans le pays natal de ses parents, le Chili, d’où ils sont partis en raison de la dictature d’Augusto Pinochet (1973 – 1990), ainsi que d’autres expériences personnelles marquantes, ont procuré à l’artiste une compréhension du monde et des injustices qui sont essentielles à son travail. Aujourd’hui, AKAWUI enseigne le kick-boxing dans un gymnase de Montréal et profite de ses talents artistiques pour soutenir des projets qui contribuent à l’autonomie des jeunes de la métropole. Une partie de ce travail d’implication sociale se reflète aussi dans sa marque de vêtements Also Known As Cruz Andina (A.K.A. Cruz Andina), qui est une entreprise sociale. L’objectif est d’unir les peuples autochtones des Amériques à travers de la mode et le design en utilisant les textiles traditionnels des Premières Nations dans une ligne de vêtement urbaine. Il veut ainsi représenter l’artisanat autochtone sous un angle contemporain. Une portion des profits des ventes de la marque de vêtements vont directement à la création des projets de musique, de danse et d’arts martiaux auprès de la jeunesse des Amériques. AKAWUI a passé quelques semaines au Guatemala en avril dernier et, mis à part le travail de recherche et développement pour A.K.A. Cruz Andina, il a repris contact avec des jeunes danseurs du hip-hop mayas, l’IjatZ’ Crew, avec lesquels il travaille sur un projet de centre culturel.