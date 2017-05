Vieillir en santé : un nouveau centre d’innovation voit le jour au pays

Un nouveau centre national d’innovation ouvre ses portes jeudi, au Nouveau-Brunswick, dans le but d’offrir aux personnes âgées et aux aidants naturels des technologies nouvelles et émergentes pour un vieillissement en santé et en équilibre.

Le centre, qui porte l’évocateur nom de Faire avancer les politiques et les pratiques dans le domaine des technologies et du vieillissement (APPTV, dans son sigle en anglais) concevra justement cela, des politiques et des pratiques pour aider les Canadiens à mieux vieillir. Les chercheurs, les innovateurs technologiques et les entrepreneurs travailleront de concert pour proposer des solutions novatrices afin de répondre à des problèmes précis dans les politiques, les programmes et les services offerts aux aînés et aux aidants naturels.

Mis de l’avant par le réseau de Centres d’excellence AGE-WELL (RCE) et la Fondation de la recherche en santé du Nouveau-Brunswick (FRSNB), ce centre se veut une réponse directe au contexte canadien du vieillissement de la population et aux défis que ça entraînera.

« Les maisons intelligentes de même que les technologies d’assistance et numériques étant de plus en plus accessibles, nous voulons maximiser leur incidence sur la vie des personnes et générer des avantages économiques pour les Canadiens. Le Centre – une première pour AGE-WELL – deviendra une plateforme de mobilisation des connaissances et d’innovation en matière de politiques qui facilitera l’accès rapide aux technologies pour les personnes qui en ont besoin », a affirmé Alex Mihailidis, Ph. D., directeur scientifique d’AGE-WELL, le réseau canadien sur la technologie et le vieillissement.

Au Nouveau-Brunswick, le Centre offrira également de nouvelles occasions de formation aux étudiants des cycles supérieurs et aux boursiers postdoctoraux dans le domaine des technologies et du vieillissement. AGE-WELL et la FRSNB financent conjointement les salaires de quatre personnes exceptionnelles chaque année pour ainsi encourager les prochains innovateurs.

L’emplacement physique du Centre est la ville de Fredericton et ce n’est pas fortuit. Les aînés représentent maintenant 19,92 % de la population du Nouveau-Brunswick, ce qui fait de sa population la plus âgée au Canada. La Nouvelle-Écosse suit de près, avec 19,90 %. Les projections laissent présager qu’en une génération, le pourcentage de Néo-Brunswickois de 65 ans ou plus pourrait atteindre 29 ou même 31 %.

« Nous sommes ravis d’être la province d’accueil d’un centre qui deviendra une ressource nationale pour les décideurs, les chercheurs, les cliniciens et les autres intervenants qui travaillent à la mise en œuvre de nouvelles technologies visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées au Canada, et de leurs aidants naturels », a déclaré Lisa Harris, ministre des Aînés et des Soins de longue durée du Nouveau-Brunswick.