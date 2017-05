Des banques canadiennes répondront aux accusations de pression envers leurs employés

Le comité des finances du Parlement canadien entendra la cause des employés des grandes banques du pays qui disent être soumis à des pressions pour vendre des produits financiers aux clients. La décision du comité de tenir ces audiences sur les pratiques bancaires a été prise à la suite des révélations de l’émission de CBC Go Public, selon lesquelles les employés de certaines institutions financières ont été contraints de vendre des produits et services dont les clients n’ont peut-être pas besoin.

Dans certains cas, les employés ont déclaré à CBC News avoir ouvert ou encore augmenté des lignes de crédit sans en aviser les clients dans le but d’atteindre leurs objectifs de chiffre d’affaires.

Au cours de trois audiences, qui se tiendront probablement en juin avant même que le Parlement ne prenne sa pause d’été, le comité parlementaire devrait entendre aussi les banques ciblées ainsi que les organismes gouvernementaux qui surveillent les banques.

Wayne Easter, président du comité des finances, a déclaré que si le comité trouve des problèmes doivent être résolus, il pourrait proposer des changements.

«Nous pouvons faire des recommandations au surintendant des institutions financières ou à d’autres organismes de réglementation des banques si nous constatons qu’il y a des problèmes excessifs ici. Aussi, en tant que comité, on peut faire des recommandations aux autorités qui ont la responsabilité dans ces domaines » a dit Wayne Easter à CBC News.

À ce jour, des milliers d’employés travaillant dans des banques au Canada ont contacté Go Public, décrivant la « stressante » pression pour augmenter les ventes.

C’est le plus jeune député à la Chambre des communes, Pierre-Luc Dusseault, qui a fait la demande pour que le comité mène des audiences à ce sujet. Le député néo-démocrate pour Sherbrooke a dit qu’après les révélations de CBC un très grand nombre d’employés des banques a signalé certaines préoccupations concernant les pratiques commerciales des banques.

« Je pensais que ce Parlement devait faire quelque chose à ce sujet », a-t-il exprimé. « Pour nous assurer que la Loi sur les banques soit suivie et appliquée parce qu’il ressort clairement de ce témoignage que certains employés estimaient que la Loi sur les banques n’était pas respectée dans certains cas », a conclut Dusseault.

Pour sa part, Robin Walsh, porte-parole de l’Association des banquiers canadiens (ABC), a écrit dans un communiqué que les banques participeraient aux audiences.

«L’ABC et les banques membres participent régulièrement aux audiences du comité parlementaire et nous serons ravis de participer aux audiences du Comité des finances de la Chambre des communes», a-t-il écrit. «Les Canadiens sont bien servis par leurs banques, ce qui se reflète dans le très haut niveau de satisfaction qu’ils ont avec leur propre banque, plus de 90% des Canadiens ayant des impressions favorables de leur banque».

Radio Canada International avec CBC News et CBC - Go Public