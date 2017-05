« La fin de la terre » un parcours visuel pour devenir Canadien

Biographie de l'artiste

Valérian Mazataud est un photographe documentaire indépendant basé à Montréal, Canada. Il s'intéresse particulièrement aux thèmes de l'immigration et des ressources naturelles. Photographe autodidacte depuis 2009, il est détenteur d'un diplôme d'ingénieur agronome avec une spécialité en environnement marin. Ses projets photographiques l'ont amené à travailler au Moyen-Orient, en Afrique ou en Amérique Latine. Il est représenté en France par le studio Hans Lucas. Ses images ont été publiées dans le Monde, der Spiegel, le Point, Telerama, Libération. Il a également collaboré avec TV5, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, The Walrus, Nouveau Projet, Oxfam et Handicap International. Il est récipiendaire de plusieurs prix et bourses en photographie et en journalisme au Canada et à l'étranger. Ses photographies ont été exposées lors des festivals Voies-Off à Arles, Contact à Toronto, Art Souterrain à Montréal, et Zoom à Saguenay, ainsi que dans plusieurs galeries et centre d'artistes de Montréal. Il a travaillé en tant que biologiste marin, moniteur de plongée, éducateur scientifique et clown. Il a également effectué un tour du monde à vélo de plus de 21000 km à travers les cinq continents entre 2002 et 2004.