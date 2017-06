Olympiades canadiennes des métiers : l’or et le bronze pour deux jeunes photographes de Montréal

Du 1er au 3 juin, plus de 550 jeunes de toutes les régions du Canada ont participé à Winnipeg, au Manitoba, à une compétition dans plus de 40 métiers. L’événement a été mis en place par Skills/Compétences Canada, un organisme national sans but lucratif qui fait la promotion auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies.

Que ce soit en robotique, ébénisterie, aménagement paysager, cuisine, soudage ou photographie, la concurrence a été à la fois féroce et amicale ces trois jours.

Parmi les compétiteurs et les gagnants, le Québec comptait sur Andréanne Meilleur et Isabelle Thery, toutes les deux du Département de photographie du Centre de formation professionnelle (CFP) de Lachine, participantes dans la catégorie de leur métier la photographie. Fraîchement revenues à Montréal de leur expérience et avec deux médailles (d’or et de bronze, respectivement). Andréanne et Isabelle ont accordé une entrevue à Radio Canada International pour parler de leur fierté ! Écoutez :