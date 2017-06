De la Fête nationale à la fête du Travail : « les 75 jours les plus meurtriers de l’année ». – CAA-Québec

CAA-Québec dresse un portrait sombre des semaines prochaines en ce qui concerne les accidents de la circulation dans la province. La Fête nationale et la fête du Travail s’annoncent, les élèves et étudiants s’apprêtent à aller en vacances. Certains vont célébrer leur réussite scolaire et les traditionnels bals de finissants vont drainer une foule incalculable de personnes. En pareille circonstance, il n’est pas rare de voir des jeunes, affranchis de leurs études et autres tâches scolaires, se défouler, dans l’insouciance la plus totale, sur les routes, mettant en danger non seulement leurs propres vies, mais aussi celle des autres usagers.

La Fondation CAA-Québec, l’organisation qui contribue à la sécurité routière en lien avec l’usage de l’automobile, a rendu visite à une dizaine d’écoles, pendant la dernière année scolaire, pour sensibiliser les jeunes aux bonnes habitudes de conduite.

« La période des bals de finissants coïncide avec le début d’une série noire sur les routes du Québec : les 75 jours les plus meurtriers de l’année, soit de la Fête nationale à la fête du Travail. Malheureusement, les jeunes conducteurs sont surreprésentés dans le bilan routier, et encore davantage pendant cette période » Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.

Selon CAA, pendant les 75 jours :

L’équivalent de 4 classes de 33 étudiants (16-24 ans) meurt ou se blesse gravement.

(16-24 ans) meurt ou se blesse gravement. On dénombre 27 % des décès de toute une année chez les conducteurs de 16 à 19 ans, alors que c’est plutôt 19 % chez les conducteurs de tous âges.

des décès de toute une année chez les conducteurs de 16 à 19 ans, alors que c’est plutôt 19 % chez les conducteurs de tous âges. On compte le quart des décès d’une année sur les routes.

Au total, au cours des 6 dernières années, 106 jeunes de 16 à 24 ans sont morts.

Les conducteurs de 16 à 24 ans sont impliqués dans autant d’accidents graves que ceux de 25 à 34 ans. Sauf que ces derniers sont 64 % plus nombreux à détenir un permis de conduire.

Un jeune homme de 19 ans est mort dans l’accident. © Radio-Canada/Marc-André Boivin

Dans un entretien avec Alice Chantal Tchandem, Marco Harrison, le directeur de la Fondation CAA-Québec, est revenu sur les conseils que CAA a prodigué aux 4500 jeunes rencontrés dans les écoles de la province pour déjouer les mauvaises statistiques sur les accidents.

Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec © CAA-Québec