Le Canada veut mettre fin à la violence fondée sur le sexe

La ministre canadienne de la Condition féminine, Maryam Monsef, a annoncé ce lundi le lancement d’Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, une série de lignes directrices qui s‘inscrit dans la foulée d’initiatives fédérales déjà en cours et qui jette les bases pour d’autres interventions.

Le budget canadien de 2017 accorde 100,9 millions de dollars sur cinq ans et 20,7 millions de dollars annuellement par la suite pour la mise en œuvre de la stratégie Il est temps, ce qui permettra, entre autres, de créer le Centre du savoir sur la violence fondée sur le sexe. Ce centre sera un lieu physique et virtuel pour regrouper toutes les ressources gouvernementales existantes afin de collecter et de diffuser de l’information concernant les différentes formes de violences fondées sur le sexe.

Se servant de ses propres outils de mesure, le gouvernement du Canada met en garde et donne de paramètres pour comprendre la vulnérabilité de certains segments de la population :

Les femmes courent 20 % plus de risque que les hommes d’être victimes de violence

Les femmes de 15 à 34 ans courent plus de risques d’être victimes de violence

La proportion de femmes autochtones touchées par la violence conjugale est trois fois celle des autres Canadiennes (10 %, comparativement à 3 %) .

L’identité autochtone semble être un facteur de risque majeur, même quand l’on tient compte des autres facteurs de risque

Comparativement aux autres femmes, celles qui vivent avec une déficience physique ou cognitive sont trois fois plus susceptibles d’être victimes de violence

Comparativement aux autres, les personnes qui déclarent être homosexuelles ou bisexuelles sont trois fois plus susceptibles d’être victimes de violence

D’après un sondage sur la violence entre partenaires intimes, les personnes transgenres sont presque deux fois plus susceptibles d’être victimes de violence aux mains d’une ou un partenaire comparativement au reste de la population

La violence envers les personnes âgées touche principalement les femmes (59 %); en fait, le taux de victimisation des aînées est 24 % plus élevé que celui des aînés.

Selon la ministre de la Condition féminine, cette initiative présentée aujourd’hui veut combler d’importantes lacunes dans le soutien fourni à un éventail de populations telles que les femmes et les filles, les Autochtones, les personnes allosexuelles, les populations des régions nordiques, rurales et éloignées, les personnes handicapées, les personnes nouvellement arrivées, les enfants et les jeunes, et les personnes âgées. Les hommes et les garçons participeront également à des initiatives de sensibilisation.

« La violence fondée sur le sexe demeure un obstacle important à l’égalité entre les sexes. Toutefois, il est possible de la prévenir. Qu’importe qui vous êtes et d’où vous venez — le Canada ne réalisera son plein potentiel que lorsque chacune et chacun pourra s’y épanouir. Pour cela, nous devons travailler ensemble à prévenir la violence fondée sur le sexe. Il est temps de croire les victimes. Il est temps que le savoir circule. Il est temps d’investir dans les solutions. Il est temps de passer à l’action. » Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine

Cette stratégie est le résultat d’une consultation de la population canadienne pendant laquelle, au courant de l’été et de l’automne de 2016, l’ancienne ministre de la Condition féminine a parcouru les provinces et territoires pour consulter des Canadiennes et des Canadiens sur la violence fondée sur le sexe. Durant ce processus, elle a notamment entendu des victimes, du personnel de première ligne, des chercheuses et chercheurs, ainsi que des militantes et militants. Ceci a permis au Ministère de développer le document Briser le silence — Rapport final sur le processus de dialogue autour de la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe .

Outre les mesures prévues dans Il est temps, le gouvernement travaille à d’autres mesures qui contribueront à contrer la violence fondée sur le sexe, y compris :

le lancement de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;

des mesures visant à prévenir le harcèlement et la violence sexuelle dans les milieux de travail sous réglementation fédérale;

un examen du système pénal pour déterminer comment le renforcer;

la création de la Stratégie nationale sur le logement pour réduire la pauvreté et l’itinérance;

la modification des dispositions du Code criminel visant les crimes haineux et de la Loi canadienne sur les droits de la personne pour y inclure l’identité sexuelle et l’expression de cette identité afin de mieux protéger les personnes allosexuelles et d’ainsi garantir les mêmes droits et libertés à l’ensemble de la population canadienne.

Radio Canada International avec le Gouvernement du Canada